«Наловив» риби на понад півтора мільйони гривень: жителя Кременчуччини судитимуть за браконьєрство

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 0

Судитимуть чоловіка, який у квітні 2022 року під час нересту на території Кременчуцького водосховища поблизу села Максимівка трьома сітками наловив 140 кг риби. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Інженерно-екологічна експертиза проаналізувала збитки, які житель Кременчуччини наніс навколишньому середовищу такою риболовлею. Фахівці визначили, що порушник має відшкодувати 1,7 млн грн шкоди.

Розслідуванням кримінального провадження займалися правоохоронці відділення поліції № 2 Кременчуцького райуправління поліції Головного управління поліції у Полтавській області.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть двох браконьєрів, які наловили риби майже на 5 млн грн.