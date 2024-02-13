У Кременчуці легковик в'їхав у тролейбус

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13 лютого близько 8.00 у Кременчуці на вулиці Старшого Лейтенанта Кагала сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередньою інформацією правоохоронців, легковий автомобіль зіткнувся із тролейбусом.

На місці працює патрульна поліція. Рух на дорозі частково ускладнений.

Нагадаємо, учора на Полтавщині поблизу села Судіївка автомобіль під кермуванням п'яного водія на високій швидкості злетів у кювет, перекинувся та загорівся.