На Полтавщині легковик злетів у кювет, перевернувся та загорівся – поліція

Вчора, 22:05 Переглядів: 455

Сьогодні, близько 17.00, поблизу села Судіївка, на автодорозі Полтава — Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Sens на високій швидкості злетів у кювет, перевернувся та загорівся.

Легковик загасили пожежники до приїзду патрульної поліції.

Також відомо, що під час оформлення матеріалів ДТП у водія автомобіля, інспектори помітили ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на визначення стану сп'яніння він категорично відмовився.

На кермувальника інспектори склали відповідні адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, що сьогодні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали свідками, як водій Daewoo Lanos, який сьогодні зранку на провулку Квітки Цісик зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, збив пішоходку на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи.