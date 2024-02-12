На Полтавщині легковик злетів у кювет, перевернувся та загорівся – поліція

Сьогодні, близько 17.00, поблизу села Судіївка, на автодорозі Полтава — Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Sens на високій швидкості злетів у кювет, перевернувся та загорівся.
Легковик загасили пожежники до приїзду патрульної поліції.
Також відомо, що під час оформлення матеріалів ДТП у водія автомобіля, інспектори помітили ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на визначення стану сп'яніння він категорично відмовився.
На кермувальника інспектори склали відповідні адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, що сьогодні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали свідками, як водій Daewoo Lanos, який сьогодні зранку на провулку Квітки Цісик зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, збив пішоходку на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.