Сьогодні бізнесу та промисловим об'єктам обмежуватимуть електропостачання — Укренерго

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 173

Причиною у компанії називають підвищення температур на півдні та сході країни

Сьогодні, 8 серпня, в Україні для бізнесу та промисловості застосовуватимуть обмеження у споживанні електроенергії. Про це повідомляють у преслсужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Обмеження застосовуватимуть із 17.00 до 22.00. Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Побутових споживачів, критичну інфраструктуру ту об'єкти оборонної галузі ці обмеження не стосуватимуться.

Причиною таких обмежень в «Укренерго» називають збільшення рівня споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30Со на півдні та сході країни, а також дефіцит потужності в енергосистемі внаслідок 8 масованих ракетних атак армії РФ.

У компанії також закликають побутових споживачів раціонально споживати електроенергію у пікові години навантаження — із 16.00 до 23.00.

Нагадаємо, експерти прогнозували, що у серпні та на початку осені відключення світла можуть бути мінімальними, а от взимку ситуація може погіршитися.



