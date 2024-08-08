Педагоги Горішніх Плавнів взяли участь в Літній школі із питань впровадження Нової Української Школи (НУШ)

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 88

Педагоги поділилися уже напрацьованим досвідом з колегами, а також взяли участь у цікавих тренінгах та зустрічах

Обласний тренінг (літня школа) із питань впровадження Нової Української Школи (НУШ) провели 18-19 червня на базі Полтавської академії неперервної освіти (ПАНО) імені Михайла Остроградського у форматі експертної сесії. Це вже четвертий аналогічний захід. Про це розповіла керівниця міського відділу освіти Горішніх Плавнів Лілія Щербина. Тренінг відбувся в рамках реалізації інноваційного всеукраїнського проєкту за темою «Розробка і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

У заході разом із колегами з Полтавської ЗОШ No 37 та Решетилівського ліцею взяли участь 13 педагогів з опорної школи № 3 Горішніх Плавнів. Як зазначають організатори, мета літньої школи — актуалізація знань педагогів щодо ключових принципів та ідей НУШ, аналіз досвіду впровадження нового освітнього формату, презентація успішних практик та підходів.

Формат літньої школи кожного разу змінюється.

Цього року тематика була присвячена історії нашого успіху, бо сьомий клас — це середина шляху у базовій середній школі, і вчителі з Горішніх Плавнів, Решетилівки, Полтави ділилися своїми досягненнями, — розповіла вчителька біології, класна керівниця пілотного 7-Б класу Олена Остапець. — Наша команда вирішила, що виступ буде акцентований насамперед на наших страхах, побоюваннях перед пілотуванням НУШ і на тому, як ми протягом трьох років перетворювали їх на маленькі й великі перемоги.

Як зазначила класна керівниця, це була досить відповідальна місія, адже ПАНО «запропонувала саме нашій школі поділитися історією успіху та напрацюваннями з формувального оцінювання, тож цьому ми приділили найбільше уваги». Олена Остапець розповіла, що це була теоретична частина роботи. Також учасникам запропонували практичні завдання, які виконували команди шкіл.

Презентацію успіхів школи ми побудували у форматі уроку, розпочавши її ранковим колом, яке продовжили дві доповіді — класної керівниці 7-В класу Ганни Парфенюк та моя, — розповіла Олена Остапець. — Щодо презентації напрацювань із формувального оцінювання, то ми підійшли до цього питання неформально й запропонували колегам ті методичні прийоми, якими ми користуємося, які напрацювали протягом трьох років. НУШ — надихає, спонукає осмислювати й шукати ще ефективніші та більш креативні шляхи формування особистості, яка чітко усвідомлює, для чого здобуває знання.

Сертифікована вчителька української мови та літератури Тетяна Кушнір розповіла, що три команди зібралися в дружньому колі, щоб обмінятися досвідом. Педагоги з Полтави презентували сучасні підходи у форматі традиційної доповіді.

Ми ж працювали динамічно, змінюючи локації. Також було цікаво спостерігати за командною роботою колег із Решетилівки. Ми із задоволенням спостерігали, як вони діють разом, одночасно готують завдання, — зазначила вчителька. — Було цікаво перейняти вправи, завдання й деякі інструменти релаксації, рефлексії. А фінальним акордом стало написання листа майбутнім продовжувачам напрацювань. Захотілося в гумористичному ключі поділитися тим, що ж треба зробити, аби успішно продовжити розпочате.

Як наголосила педагог, «це було спільне святкування успіху».

Ми не були конкурентами, ми були друзями, однодумцями. Ми із задоволенням переймаємо досвід колег і намагаємося обмінюватися своїми враженнями, ідеями. На мою думку, літня школа дає нам багато. Це досвід, це спілкування й командна робота трьох освітніх закладів. Адже ми об’єднані однією метою, — підсумувала Тетяна Кушнір.

Учасники тренінгу також мали зустрічі з представниками керівництва Полтавської ОВА та обласного департаменту освіти і науки.

Обговорили питання, що нас хвилювали — насамперед це доля пілотних класів у школах після реформування освітніх закладів, — зазначила вчителька історії, класна керівниця 7-В класу Ганна Парфенюк.

Вона також наголосила, що «пілотна школа дуже цікава».

Учителі перейшли на новий рівень і відпрацювали перший рік. Усім було цікаво, як здійснювався цей перехід, як підготували до нього п’яті-шості класи. Ми поділилися досвідом і отримали великий заряд позитиву, поповнили свої методичні скарбнички новими підходами на наступний навчальний рік. Отримали сертифікати про те, що ми працюємо в проєкті державного значення, — підсумувала співбесідниця.

Реформа НУШ, вказала Лілія Щербина, покликана перетворити шкільне навчання на гнучкий, прозорий процес, який не лише забезпечить високий рівень знань учнів, а й розкриє потенціал кожного з них. Процес впровадження нового освітнього формату розпочався у 2018 році. Школа № 3 Горішніх Плавнів стала одним із трьох загальноосвітніх закладів Полтавщини, де реалізується пілотний проєкт нового Державного стандарту початкової і базової середньої освіти. Наразі ця ініціатива впроваджується у двох сьомих класах ЗОШ № 3.

Ініціаторкою впровадження НУШ, яка надихнулася проєктом і згуртувала вчителів-ентузіастів, щоб реалізувати його в початковій школі, була Лілія Федоренко, яка тепер працює директоркою ЗОШ № 6. Вона, зауважують педагоги, «стратегічно визначила, хто з учителів у базовій середній школі буде продовжувати пілотування».

Справжній учитель — це той, хто навчається протягом усього життя, незважаючи на вік, наявний досвід і професійні досягнення, — впевнена Лілія Щербина. — І це в повній мірі стосується педагогів ЗОШ № 3, які стали учасниками обласної літньої школи. Мали можливість поділитися своїми напрацюваннями і досвідом, розповісти історію свого успіху пілотування НУШ у сьомому класі. А ще збагатитися новими знаннями та ідеями для роботи. Адже з 1 вересня 2024 року НУШ буде впроваджуватися вже у восьмому класі. Надзвичайно відповідально бути першими. І наші педагоги з цим успішно справляються. Бо мають досвід, багато вчаться.

Напрацювання педагогів із нашого міста щодо впровадження НУШ, зауважила очільниця відділу, будуть використовувати «не тільки в Горішніх Плавнях, а й на теренах усієї Полтавської області».

Наявний досвід буде впроваджено вже цього року, адже всі сьомі класи будуть працювати за програмою Нової української школи, — вказала Лілія Щербина.

Своєю чергою директорка школи № 3 Інна Шахман зазначила, що педагогічний колектив закладу почав впроваджувати НУШ серед перших в Україні — на рік раніше, ніж освітня система загалом.

Для Міністерства освіти й науки такі «школи-першопрохідці» стали опорою у подальшому просуванні реформи.

Я дуже пишаюся своїм колективом, який наважився це робити і спроможний робити це далі. Для цього ми маємо і досвід, і творчий підхід, і командний дух. Тому все в нас вийде, — наголосила Інна Шахман.

Колектив закладу, нагадує вона, часо залишався без державної підтримки:

Не було надбавок, що надавалися на старті реформи, не було підручників, модельних навчальних програм.

А натомість була «тотальна критика НУШ із боку суспільства». Та все це подолано і все це позаду, бо НУШ — це якісно інший підхід в розумінні освіти.

Будь-яка освітня політика потребує критичного переосмислення і нових підходів. І ми це робимо, — запевнила очільниця ЗОШ № 3.

Джерело: «Хроніки тижня»