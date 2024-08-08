Педагоги Горішніх Плавнів взяли участь в Літній школі із питань впровадження Нової Української Школи (НУШ)

Педагоги поділилися уже напрацьованим досвідом з колегами, а також взяли участь у цікавих тренінгах та зустрічах
Обласний тренінг (літня школа) із питань впровадження Нової Української Школи (НУШ) провели 18-19 червня на базі Полтавської академії неперервної освіти (ПАНО) імені Михайла Остроградського у форматі експертної сесії. Це вже четвертий аналогічний захід. Про це розповіла керівниця міського відділу освіти Горішніх Плавнів Лілія Щербина. Тренінг відбувся в рамках реалізації інноваційного всеукраїнського проєкту за темою «Розробка і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».
У заході разом із колегами з Полтавської ЗОШ No 37 та Решетилівського ліцею взяли участь 13 педагогів з опорної школи № 3 Горішніх Плавнів. Як зазначають організатори, мета літньої школи — актуалізація знань педагогів щодо ключових принципів та ідей НУШ, аналіз досвіду впровадження нового освітнього формату, презентація успішних практик та підходів.
Формат літньої школи кожного разу змінюється.
Як зазначила класна керівниця, це була досить відповідальна місія, адже ПАНО «запропонувала саме нашій школі поділитися історією успіху та напрацюваннями з формувального оцінювання, тож цьому ми приділили найбільше уваги». Олена Остапець розповіла, що це була теоретична частина роботи. Також учасникам запропонували практичні завдання, які виконували команди шкіл.
Сертифікована вчителька української мови та літератури Тетяна Кушнір розповіла, що три команди зібралися в дружньому колі, щоб обмінятися досвідом. Педагоги з Полтави презентували сучасні підходи у форматі традиційної доповіді.
Як наголосила педагог, «це було спільне святкування успіху».
Учасники тренінгу також мали зустрічі з представниками керівництва Полтавської ОВА та обласного департаменту освіти і науки.
Вона також наголосила, що «пілотна школа дуже цікава».
Реформа НУШ, вказала Лілія Щербина, покликана перетворити шкільне навчання на гнучкий, прозорий процес, який не лише забезпечить високий рівень знань учнів, а й розкриє потенціал кожного з них. Процес впровадження нового освітнього формату розпочався у 2018 році. Школа № 3 Горішніх Плавнів стала одним із трьох загальноосвітніх закладів Полтавщини, де реалізується пілотний проєкт нового Державного стандарту початкової і базової середньої освіти. Наразі ця ініціатива впроваджується у двох сьомих класах ЗОШ № 3.
Ініціаторкою впровадження НУШ, яка надихнулася проєктом і згуртувала вчителів-ентузіастів, щоб реалізувати його в початковій школі, була Лілія Федоренко, яка тепер працює директоркою ЗОШ № 6. Вона, зауважують педагоги, «стратегічно визначила, хто з учителів у базовій середній школі буде продовжувати пілотування».
Напрацювання педагогів із нашого міста щодо впровадження НУШ, зауважила очільниця відділу, будуть використовувати «не тільки в Горішніх Плавнях, а й на теренах усієї Полтавської області».
Своєю чергою директорка школи № 3 Інна Шахман зазначила, що педагогічний колектив закладу почав впроваджувати НУШ серед перших в Україні — на рік раніше, ніж освітня система загалом.
Для Міністерства освіти й науки такі «школи-першопрохідці» стали опорою у подальшому просуванні реформи.
Колектив закладу, нагадує вона, часо залишався без державної підтримки:
А натомість була «тотальна критика НУШ із боку суспільства». Та все це подолано і все це позаду, бо НУШ — це якісно інший підхід в розумінні освіти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.