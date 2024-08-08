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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські з собаками шукали зниклого 14-річного хлопця — хто допоміг його знайти

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 177

 

Правоохоронці радять батькам не втрачати час на самостійні пошуки, а негайно інформувати поліцію про зникнення дитини  

На Полтавщині поліцейські розшукали зниклого 14-річного мешканця Зіньківської громади. Пошуки підлітка тривали кілька годин. Окрім особового складу місцевого відділення поліції, до розшуку долучилися кінологи зі службовими собаками та місцеві жителі. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Повідомлення про відсутність зв’язку з її 14-річним сином, який близько 6-ї ранку поїхав велосипедом та не повернувся, надійшло до відділення поліції № 4 (Зіньків) Полтавського райуправління поліції від його матері сьогодні близько 8.00. Поліція одразу організувала пошуки.

Близько 11.30 офіцер громади Андрій Шаруда отримав інформацію від місцевих жителів, що на одній з автодоріг бачили велосипедиста, схожого на зниклого юнака. Поліцейський виявив підлітка на автодорозі Гадяч — Полтава, неподалік селища Опішня. 

З неповнолітнім все добре, він вже вдома.

Поліції Полтавщини радить батьків та осіб, які їх заміняють не втрачати час на самостійні пошуки, а негайно інформувати поліцію про зникнення дитини на номер 102 або звернутися до районного підрозділу.

Яку інформацію потрібно повідомити, якщо зникла дитина: 

  • час, місце, обставини зникнення дитини;
  • індивідуальні особливості, уподобання, фізичний та психічний стан на момент зникнення;
  • розповісти про стосунки, які склалися у дитини з рідними; 
  • надати фото дитини, інформацію щодо особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час зникнення; 
  • надати інформацію про родинні, шкільні й позашкільні зв’язки, а також контакти зниклої дитини в соціальних мережах;
  • за наявності мобільного телефону, надати його IMEI та номер абонента.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розшукали підліток зник кінологи собаки
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