За незаконне зберігання зброї мешканцю Лубенської громади загрожує 7 років позбавлення волі

Слідчі поліції Лубенщини скерували до суду обвинувальний акт відносно 36-річного мешканця Лубенської територіальної громади. Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
У рамках кримінального провадження слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 3-х до 7-ми років позбавлення волі.
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