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За незаконне зберігання зброї мешканцю Лубенської громади загрожує 7 років позбавлення волі

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 162

 

Слідчі поліції направили обвинувальний акт до суду

Слідчі поліції Лубенщини скерували до суду обвинувальний акт відносно 36-річного мешканця Лубенської територіальної громади. Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

— У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 36-річний мешканець одного із сіл Лубенської громади незаконно зберігає за місцем свого проживання зброю та боєприпаси. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта вогнепальну зброю слідчі та спеціалісти-криміналісти вилучили, - повідомив начальник Лубенського районного відділу поліції Євгеній Карпець.

У рамках кримінального провадження слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3-х до 7-ми років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини зброя суд Лубни
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