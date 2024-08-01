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Понад 100 колишніх добровольців Кременчуцького ДФТГ зараз воюють на фронті — чому не всі

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 245

 

Найстаршому добровольцю нещодавно виповнилося 69 років

Серед підготовлених під час перебування у Кременчуцькому ДФТГ № 3 добровольців понад сотня зараз воюють на фронті у складі військових частин ДШВ, морської піхоти, танкових, механізованих бригад та артилерійських частин ЗСУ. Колишні кременчуцькі добровольці є також у складі бригад територіальної оборони та 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов».

Про це під час нагородження інструкторів добровольчого формування, які проводили допідготовку новобранців однієї з бойових бригад ЗСУ, нашому виданню розповів командир Кременчуцького ДФТГ № 3 підполковник у відставці Андрій Чуйко.

Він нагадав, що один із побратимів, на жаль, загинув у червні 2023 року на передовій. Вадим Китаєв воював у складі батальйону спецпризначення бригади «Азов» і загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.  

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За словами Андрія Чуйка, добровольці Кременчуцького ДФТГ № 3 двічі на тиждень займаються бойовою підготовкою та щомісяця виїжджають на стрільби зі штатної зброї. Рівень військового вишколу добровольців досить високий. Про це, зокрема свідчить те, що інструкторів Кременчуцького ДФТГ № 3 запросили проводити допідготовку новобранців, які прибувають на фронт для поповнення однієї з бойових бригад.

— Це унікальний факт, коли добровольці, інструктора ДФТГ, були понад місяць на фронті й готували військовослужбовців одної з бойових бригад. Ми цим пишаємося. За надану допомогу вони були нагороджені командиром цієї бригади, — зазначив він.

 

У складі добровольчого формування можуть служити тільки ті, хто пройшов медичну комісію та придатний за станом здоров’я виконувати службові обов’язки. Адже добровольці мають штатну зброю й можуть виконувати з нею реальні бойові завдання.

Втім, більшість добровольців Кременчуцького ДФТГ за 2,5 роки повномасштабної війни так і не потрапили на військову службу — їх не мобілізували. І Андрій Чуйко пояснив чому.

— У складі ДФТГ в основному люди, які не можуть з якихось причин проходити військову службу — за віком чи станом здоров’я, — зазначив командир Кременчуцького ДФТГ.

Він додав, що серед добровольців ДФТГ № 3 багато тих, хто отримав бойовий досвід під час повномасштабної війни, проведення АТО/ООС, участі у війні в Афганістані. У складі добровольчого формування переважно люди середнього та старшого віку. Найстаршому нещодавно виповнилося 69 років. Серед добровольців є 5 жінок.

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Хто такі добровольці ДФТГ

Варто зазначити, що добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями, хоча й на добровольчих засадах виконують завдання територіальної оборони.

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Втім, у ДФТГ така ж сама військова дисципліна, як і в армії. Добровольці після зарахування до складу ДФТГ приймають присягу, підписують контракт добровольця та виконують бойові завдання.

На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням командування Сил територіальної оборони ЗСУ вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району.

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Саме це формування, яким командує підполковник у відставці Андрій Чуйко, має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

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Нагадаємо, на блокпостах під Кременчуком чергують добровольці ДФТГ № 3 разом з представниками Патрульної поліції, а не військовослужбовці ТЦК та СП, як вважають деякі містяни.

Більшість добровольців ДФТГ жодних коштів за свою службу не отримують ані від держави, ані від місцевої влади, хоча й виконують завдання територіальної оборони. Втім деяким за чергування з бойовою зброєю платять мінімалку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДФТГ добровольче формування добровольці військова служба призов мобілізація
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