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Кременчук, Надзвичайні новини

Через африканську чуму свиней у Кременчуцькому районі оголошена карантинна зона

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 293

 

До карантинної зони входять три села, а до зони нагляду – ще 5 сіл Пришибської громади

За минулу добу на території Полтавської області зареєстрована одна надзвичайна ситуація та 14 пожеж. Зокрема в селі Іванівка Семенівської громади вигоріло 0,5 га сухостою.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Надзвичайна ситуація виявлена 30 липня у Пришибській громаді Кременчуцького району - в селі Комендантівка.

За результатами досліджень регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області у патологічному матеріалі, відібраному в ямі поблизу села Комендантівка від загиблої свині, виявлено ДНК вірусу «Африканської чуми свиней». 

Протоколом місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцького району №16/2024 від 30.07.2024 року, випадок, що стався на території села Комендантівка Пришибської громади, визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру об’єктового рівня - «захворювання сільськогосподарських та диких тварин на екзотичні та особливо небезпечні інфекційні (карантинні) хвороби: африканська чума свиней».

Визначено карантинну зону захисту радіусом 3 км, до якої увійшли села Комендантівка, Олександрівка, Дабинівка Пришибської громади Кременчуцького району та зону нагляду радіусом 2 км, до якої входять села Колісники, Криничне, Порубаї, Черемушки, Калашники Пришибської громади. Проводиться комплекс протиепізоотичних заходів.

Нагадаємо, 14 червня у селі Трудовик Новогалещинської громади Кременчуцького району у приватному домогосподарстві через африканську чуму свиней загинули свійські тварини.

А 26 липня на території місцевого сміттєзвалища поблизу села Орлик Кобеляцької міської громади виявили кілька тушок мертвих свійських свиней.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС африканська чума свиней АЧС карантинна зона
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