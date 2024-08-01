У Семенівській громаді на Кременчуччині вигоріло пів гектара сухостою — ДСНС

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Учора, 31 липня, о 13.31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухостою в селі Іванівка Семенівської громади. Вогнеборці, що прибули на місце виклику, встановили площу горіння — близько 0,5 га. Вони відразу подали на гасіння пожежі два стволи типу «Protek».

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС. Пожежу вдалося погасити о 14.21, не допустивши її подальшого поширення. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 0,5 га.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

До гасіння залучалося одне відділення 7-го ДПРП, підрозділ місцевої пожежної охорони села Оболонь та дві одиниці пожежної техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

За повідомленням Головного управління ДСНС України у Полтавській області за минулу добу на території області зареєстровано 14 пожеж. Одна людина загинула.