У Новогалещинській громаді на Кременчуччині виявили африканську чуму свиней

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 73

У селі Трудовик Новогалещинської громади Кременчуцького району у приватному домогосподарстві загинули свині. повідомлення про це надійшло до Полтавської обласної державної лікарні ветмедицини 14 червня.

Результат дослідження патологічного матеріалу Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області виявив ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії та встановило карантин щодо африканської чуми свиней.

Неблагополучною визнали територію приватного домогосподарства у селі Трудовик та затвердили план заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней та недопущення її розповсюдження на інші території.

Нагадаємо, 12 червня африканську чуму свиней виявили у селі Ватажкове Полтавського району. Нещодавно африканську чуму свиней виявили на комунальному підприємстві «Екопарк», Кобеляцької міської ради. А у листопаді 2023 року африканську чуму свиней виявили на Градищині. В яру поблизу Мозоліївки, Градизької громади знайшли трупи домашніх свиней.