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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зіткнулися два легковика та тролейбус – один з водіїв травмований

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 124

 

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди

Учора, 15 червня, близько 21.40 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися два легковика після чого один з них ще й зіткнувся з тролейбусом. Травмувався водій однієї з автівок. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Clio під керуванням 41-річного водія зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Outlander, за кермом якого перебував 46-річний водій. Після зіткнення Mitsubishi Outlander зіткнувся з тролейбусом, який рухався у попутному з ним напрямку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій Renault Clio отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтави відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП тролейбус травмовані зіткнулися
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