Штормове попередження: завтра на Полтавщині очікуються грози зі шквалами

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 357

Про негоду попереджають на завтра

Завтра, 17 червня, в Полтавській області очікуються грози.

Вдень можливі шквали з силою вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Оголошений 1 рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, що 7 травня гроза у Кременчуці лишила по собі не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева.