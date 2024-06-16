Штормове попередження: завтра на Полтавщині очікуються грози зі шквалами

Про негоду попереджають на завтра
Завтра, 17 червня, в Полтавській області очікуються грози.
Вдень можливі шквали з силою вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.
Оголошений 1 рівень небезпечності – жовтий.
Нагадаємо, що 7 травня гроза у Кременчуці лишила по собі не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева.
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