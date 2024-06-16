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У Кременчуці поліцейські всю ніч шукали зниклих малолітніх дівчат

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 804

 

На розшук зниклих дівчат залучалися навіть кінологи - сьогодні вранці обох дітей знайшли

Учора ввечері у Кременчуці зникли дві дівчинки 12-ти та 6-ти років. Повідомлення про зникнення сестер надійшло до відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції 15 червня близько 23.00 від мешканки Крюківського району. Поліцейські негайно розпочали пошуки малолітніх дітей. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області

На розшук зниклих дівчат орієнтували весь особовий склад територіального підрозділу поліції, наряди патрульної поліції, ювенальних поліцейських та поліцейських-кінологів. 

— Пошукові заходи тривали всю ніч. Вранці обох малолітніх дівчат знайшли. Діти гуляли містом. Наразі причини та обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські та соціальні служби, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12-річну Дар’ю Волошину, яку шукали у Полтаві кілька днів, знайшли жорстоко вбитою — поліція затримала підозрюваного.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини зникла дівчина діти розшук
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