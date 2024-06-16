Учора ввечері на Полтавщині водій Mercedes-Benz наїхав на металевий відбійник та перекинувся

У суботу, 15 червня, близько 22.30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік міста Пирятин, сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція Полтавщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувалися двоє людей.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
За попередньою інформацією, автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 55-річного водія наїхав на металевий відбійник. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та його 41-річна пасажирка отримали незначні тілесні ушкодження.
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