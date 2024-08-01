Смертельна ДТП на Полтавщині: з дороги злетів позашляховик

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Учора, 31 липня, близько 16.00 у Полтавській області на дорозі «Полтава-Красноград» поблизу села Олексіївка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Honda перебував 33-річний мешканець Запорізької області. Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чоло автомобіль злетів із дороги в поле. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Усі обставини події правоохоронці наразі встановлюють.

Нагадаємо, нещодавно у машині на Полтавщині правоохоронці знайшли мертвого чоловіка.