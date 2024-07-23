У машині на Полтавщині знайшли мертвого чоловіка — поліція

Учора, 22 липня, близько 14.40 у місті Гадяч на Полтавщині у пошкодженій автівці виявили тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Правоохоронці встановили особу мертвої людини — ним виявився 63-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, чоловікові стало зле, він не впорався з керуванням та врізався в дерево.
Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлють причини та обставини події.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці під мостом знайшли «таксі» із мертвою людиною всередині.
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