У машині на Полтавщині знайшли мертвого чоловіка — поліція

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 137

Учора, 22 липня, близько 14.40 у місті Гадяч на Полтавщині у пошкодженій автівці виявили тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили особу мертвої людини — ним виявився 63-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, чоловікові стало зле, він не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлють причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці під мостом знайшли «таксі» із мертвою людиною всередині.