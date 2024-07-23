У Кременчуці внаслідок аварії постраждав мотоцикліст

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22 липня на перехресті вулиці Свіштовська та проїзду Галузевий зіткнулись автомобіль ВАЗ-21099 та мотоцикл ММВЗ. Внаслідок аварії постраждав мотоцикліст. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 23 липня.

Водія мотоцикла госпіталізували. Нині слідчі розслідують справу за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

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