На Полтавщині синоптики прогнозують грози

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У найближчі пів години та до кінця доби 23 липня на Полтавщині прогнозують грози, шквал 15-20 м/с. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, 17 липня в Україні зафіксували найспекотніший день літа.