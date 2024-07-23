Серед фіналістів літературного конкурсу «Коронація слова» — волонтерка з Кобеляк (доповнено)

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Журі Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» оголосило переможців.

Серед фіналістів конкурсу в номінації «Романи 2023» — Марина Сідаш з міста Кобеляки, громадська діячка, волонтерка, журналістка, письменниця.

- Роман-фіналіст «АБО КАРМЕН» написала десять років тому. Він про дівчину зі складною долею. І потім щороку, всі ці 10 років надсилала рукопис на міжнародний літературний конкурс «Коронація слова», аби нарешті дочекатися бажаної перемоги! - розповіла "Кременчуцькому Телеграфу" письменниця.

Марина пише з дитинства, перший вірш з’явився в трирічному віці. Мама завжди підтримувала потяг доньки до творчості.

Письменниця закінчила Полтавський педагогічний університет ім.В.Г.Короленка (філолог) та Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара (журналіст).

Має видану книгу «З любов’ю», співавтор багатьох збірок та антологій. Переможниця багатьох літературних конкурсів, серед яких – «Собори душ своїх бережіть». Її творчість вивчається у школах в розділі «Письменники рідного краю».

Член Спілки журналістів України, волонтер. Мама трьох дітей.

Як повідомляється на офіційній сторінці конкурсу, «Коронація слова» — міжнародний літературний конкурс романів, п’єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей.

Метою конкурсу є підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру, і як наслідок — наповнення українського ринку повнокровною конкурентоспроможною літературою, а кіно й театру — якісними українськими фільмами й п’єсами.

Подаватись на «Коронацію слова» можуть усі: як досвідчені письменники, так і новачки. Єдине офіційне обмеження в конкурсі — твори мають бути написані українською мовою. Неофіційні обмеження — твори, які пропагують фашизм, екстремізм, ксенофобію, шовінізм, нетерпимість на релігійному ґрунті тощо — відхиляються.

У кожній номінації визначаються три найкращих твори, також є заохочувальні премії.

Нагадаємо, що у 2020 році авторки з Кременчуччини отримали відзнаку конкурсу «Коронація слова».