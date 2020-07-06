Авторки з Кременчуччини отримали відзнаку конкурсу «Коронація слова»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 609

У доробку письменниці вже три романи, відзначені на «Коронації слова»

Авторку з Кременчуччини відзначили на конкурсі «Коронація слова», про що йдеться на сторінці конкурсу у Фейсбук. Церемонія нагородження 20-го ювілейного конкурсу відбулася онлайн.





Письменниця Ольга Кийко з с. Гуньки Кременчуцького району стала дипломанткою літературного конкурсу за роман «Демоне Ясвир». У доробку Ольги вже два романи, відзначені на «Коронації слова» – іронічні детективи «Він був несправжньою падлюкою» (2016) та «Кренделики з Порубіжжя» (2017).





Також диплом отримала письменниця Наталя Лапіна за спільний із Світланою Горбань роман «Неповторна, або Міське бохо». Вона тривалий час жила у Кременчуці, але зараз переїхала до Черкас.



