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Авторки з Кременчуччини отримали відзнаку конкурсу «Коронація слова»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 609

У доробку письменниці вже три романи, відзначені на «Коронації слова»

Авторку з Кременчуччини відзначили на конкурсі «Коронація слова», про що йдеться на сторінці конкурсу у Фейсбук. Церемонія нагородження 20-го ювілейного конкурсу відбулася онлайн.


Письменниця Ольга Кийко з с. Гуньки Кременчуцького району стала дипломанткою літературного конкурсу за роман «Демоне Ясвир». У доробку Ольги вже два романи, відзначені на «Коронації слова» – іронічні детективи «Він був несправжньою падлюкою» (2016) та «Кренделики з Порубіжжя» (2017). 


Також диплом отримала письменниця Наталя Лапіна за спільний із Світланою Горбань роман «Неповторна, або Міське бохо». Вона тривалий час жила у Кременчуці, але зараз переїхала до Черкас.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: писатели конкурсы
компанія «Інтера Люкс»

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