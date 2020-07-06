За минулу добу в області не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19

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В Україні за добу зафіксовано 543 нові випадки

За минулу добу в області не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





Загалом одужали вже 274 жителі області. Продовжують лікування 37 людей. Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 324 випадки захворювання.





У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

Кременчук – 120;

Полтава – 62;

Кременчуцький район – 33;

Кобеляцький район – 17;

Горішні Плавні – 15;

Полтавський і Миргородський райони – по 14;

Зіньківський район – 10;

Лубни – 7;

Глобинський і Карлівський райони – по 5;

Оржицький, Чутівський райони – по 4;

Пирятинський, Лубенський, Козельщинський і Хорольський райони – по 3;

Машівський і Котелевський райони – по 1.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 4,6%.





В Україні за добу зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. Станом на 9.00 в Україні

49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1967 випадків;

Волинська область — 2752 випадки;

Дніпропетровська область — 1115 випадків;

Донецька область — 681 випадок;

Житомирська область — 1468 випадків;

Закарпатська область — 3375 випадків;

Запорізька область — 597 випадків;

Івано-Франківська область — 2700 випадків;

Кіровоградська область — 659 випадків;

м. Київ — 5602 випадки;

Київська область — 2789 випадків;

Львівська область — 6301 випадок;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1883 випадки;

Полтавська область — 324 випадки;

Рівненська область — 4190 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2101 випадок;

Харківська область — 2371 випадок;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5018 випадків;

Черкаська область — 670 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Станом на ранок 6 липня до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.