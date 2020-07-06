Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна49043
Кременчук119
Хворі:
Україна26078
Кременчук6
Одужало:
Україна21703
Кременчук109
Померло:
Україна1262
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За минулу добу в області не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19

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В Україні за добу зафіксовано 543 нові випадки

За минулу добу в області не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.


Загалом одужали вже 274 жителі області. Продовжують лікування 37 людей. Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 324 випадки захворювання.


У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

  • Кременчук – 120;
  • Полтава – 62;
  • Кременчуцький район – 33;
  • Кобеляцький район – 17;
  • Горішні Плавні – 15;
  • Полтавський і Миргородський райони – по 14;
  • Зіньківський район – 10;
  • Лубни – 7;
  • Глобинський і Карлівський райони – по 5;
  • Оржицький, Чутівський райони – по 4;
  • Пирятинський, Лубенський, Козельщинський і Хорольський райони – по 3;
  • Машівський і Котелевський райони – по 1.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 4,6%.


В Україні за добу зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. Станом на 9.00 в Україні
49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1967 випадків;
  • Волинська область — 2752 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1115 випадків;
  • Донецька область — 681 випадок;
  • Житомирська область — 1468 випадків;
  • Закарпатська область — 3375 випадків;
  • Запорізька область — 597 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2700 випадків;
  • Кіровоградська область — 659 випадків;
  • м. Київ — 5602 випадки;
  • Київська область — 2789 випадків;
  • Львівська область — 6301 випадок;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1883 випадки;
  • Полтавська область — 324 випадки;
  • Рівненська область — 4190 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2101 випадок;
  • Харківська область — 2371 випадок;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5018 випадків;
  • Черкаська область — 670 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.

Станом на ранок 6 липня до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус карантин
компанія «Інтера Люкс»

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