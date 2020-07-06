В Україні за добу зафіксовано 543 нові випадки
За минулу добу в області не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Загалом одужали вже 274 жителі області. Продовжують лікування 37 людей. Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 324 випадки захворювання.
У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:
- Кременчук – 120;
- Полтава – 62;
- Кременчуцький район – 33;
- Кобеляцький район – 17;
- Горішні Плавні – 15;
- Полтавський і Миргородський райони – по 14;
- Зіньківський район – 10;
- Лубни – 7;
- Глобинський і Карлівський райони – по 5;
- Оржицький, Чутівський райони – по 4;
- Пирятинський, Лубенський, Козельщинський і Хорольський райони – по 3;
- Машівський і Котелевський райони – по 1.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 4,6%.
В Україні за добу зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. Станом на 9.00 в Україні
49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1967 випадків;
- Волинська область — 2752 випадки;
- Дніпропетровська область — 1115 випадків;
- Донецька область — 681 випадок;
- Житомирська область — 1468 випадків;
- Закарпатська область — 3375 випадків;
- Запорізька область — 597 випадків;
- Івано-Франківська область — 2700 випадків;
- Кіровоградська область — 659 випадків;
- м. Київ — 5602 випадки;
- Київська область — 2789 випадків;
- Львівська область — 6301 випадок;
- Луганська область — 84 випадки;
- Миколаївська область — 461 випадок;
- Одеська область — 1883 випадки;
- Полтавська область — 324 випадки;
- Рівненська область — 4190 випадків;
- Сумська область — 321 випадок;
- Тернопільська область — 2101 випадок;
- Харківська область — 2371 випадок;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 842 випадки;
- Чернівецька область — 5018 випадків;
- Черкаська область — 670 випадків;
- Чернігівська область — 576 випадків.
Станом на ранок 6 липня до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.