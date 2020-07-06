У Кременчуці пенсіонер три дні не відповідав знайомій - отримав тепловий удар

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2 254

У ці спекотні літні дні найдіть можливість, потурбуйтеся про своїх близьких чи знайомих, особливо, якщо вони находяться у поважному віці. Зателефонуйте. Це може врятувати їх життя

4 липня опівдні у Кременчуці на спецлінію «102» надійшло повідомлення від стурбованої жінки, яка проживає в Полтаві, про те, що її літній знайомий третій день не виходить на зв'язок. За адресою проживання чоловіка оператор направив наряд реагування Кременчуцького відділу поліції охорони.



Як повідомляє пресслужба Управління поліції охорони в Полтавській області, правоохоронці, впевнившись, що двері помешкання ніхто не відчиняє, опитали сусідів, які підтвердили, що не бачили господаря квартири вже значний проміжок часу. Доки до квартири їхав викликаний родич господаря, поліцейські обійшли будинок, обстежили вікна та балкон.



Через вікно кухні наряд помітив ногу чоловіка, якій лежав на підлозі біля вхідних дверей. На прохання відповісти чи потрібна допомога людина не реагувала. Працівниками наряду поліції охорони було прийнято рішення потрапити до квартири через вікно кухні для надання допомоги людині, яка явно знаходилась в безпорадному стані. Чоловік важко дихав, мовчав та не міг підвестися - це був власник квартири. Йому було надано домедичну допомогу та викликано бригаду швидкої.



Лікарі констатували у літньої людини тепловий удар. Зважаючи на відсутність необхідності у госпіталізації, господаря було передано прибулому родичу.