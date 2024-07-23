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Помер 38-річний науковець КрНУ Володимир Ченчевой

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 617

Причину смерті у КрНУ не назвали

18 липня помер кременчуцький науковець Володимир Ченчевой. Йому було 38 років. Про це повідомили на сайті Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

Володимир Ченчевой був доцентом кафедри систем автоматичного управління та електроприводу, кандидатом технічних наук. Причину смерті у КрНУ не назвали. 

Що відомо про Володимира Ченчевого як науковця 

Наукова діяльність доцента була відзначена дипломом лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за наукову роботу: «Розвиток теорії процесів перетворення і генерування енергії асинхронними генераторами» (2019) та стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2018 — 2019 рр.), розповіли у КрНУ. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: КрНУ
Теги: КрНУ смерть некролог
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