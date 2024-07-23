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Поблизу Кременчука затримали чергового рибного браконьєра

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 249

 

Риби чоловік наловив на понад 100 тисяч гривень

У понеділок, 22 липня, близько 9.00 в акваторії Кам’янського водосховища поблизу Кременчука правоохоронці затримали чергового рибного браконьєра. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як інформують правоохоронці, браконьєром виявився 37-річний кременчужанин. Він за допомогою сіток наловив близько 20 кг риби, цим самим завдав державі збитків на суму понад 100 тисяч гривень.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Браконьєрові загрожує штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Також правоохоронці нагадують, що на водоймах Полтавщини для усіх плавзасобів діє заборона на використання під час воєнного стану.

Усього ж із початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зафіксували 437 фактув порушення навігації на водоймах області.

Нагадаємо, у період нерестової заборони браконьєри на Полтавщині наловили риби на понад 13 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: браконьєр браконьєрство Кам’янське водосховище риба
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