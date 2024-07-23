Юні робототехніки Горішніх Плавнів здобули чергові перемоги

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Фестиваль міжнародної STEM-програми для дітей віком від шести до 16 років FIRST LEGO League (FLL) відбувся в Києві

Команди Prime robotics і «Робокотики» зі школи No 1 здобули перемоги у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі ROBOTICA+­ROBOFIRST-2024. Номінації переможців — «Інноваційний проєкт» і «Найкраще рішення».

Фестиваль міжнародної STEM-програми для дітей віком від шести до 16 років FIRST LEGO League (FLL) відбувся в Києві 16 червня. Змагання містили дві підкатегорії: FLL Challenge (фінальний етап сезону для дітей 9-16 років) і FLL Explore (свої проєкти за темою сезону демонструють діти віком 6-10 років). Про це розповіли представники команд-переможниць зі школи No 1 Горішніх Плавнів.

У турнірі FLL Challenge змагалися 24 команди. Серед них Prime robotics із ЗОШ No 1. До її складу входять: Артем Рудик, Кіра Шмигло, Олександр Кисіль, Іван Мальцев, Дар’я Криворучко, Маргарита Сльоза, Ілля Лаптєв, Лєра Троян.

Prime robotics, розповіли у школі, розпочала підготовку з вересня минулого року. Тема сезону — Masterpiece («Шедевр»). Вона присвячена захопленням учасників і тому, як вони ними діляться.

Завдання команд — використати технології та мистецтво для поширення своїх інтересів і захоплень. За умовами змагань команди повинні були презентувати суддям інноваційний проєкт, дизайн і гру робота та продемонструвати основні цінності. Учасники Prime robotics розповіли про свої захоплення, а потім презентували свою розробку — Math Challenge (з англ. — «математичний виклик») «Гра розуму та чисел». Спершу створили власну комп’ютерну гру, а потім її настільний варіант із використанням 3D-друку та дослідили її ефективність під час навчання.

«Для більшості дітей гра не складна. Її можна роздрукувати і використовувати в школах для покращення математичних здібностей та логічного мислення учнів. Вартість цього проєкту складає приблизно 500 гривень», — зауважив тренер команди, викладач інформатики Олександр Роман.

Далі команда презентувала робота-дівчину, на ім’я Мавка, сконструйованого на базі набору LEGO Mindstorms EV3. Розробка складається з хабу, двох великих серводвигунів для переміщення двох середніх двигунів для взаємодії маніпуляторів.

«Родзинкою є програма меню, яка об’єднала всі програми, створені командою, — розповів Олександр Роман. — Меню дозволяє швидко вмикати потрібну програму, не вимикаючи попередню. «Мавка» зробила три заїзди і виконала понад десять місій на спеціальному полі за 2,5 хвилини».

Протягом усього виступу судді оцінювали якість комунікації між учасниками команди. Зокрема, спостерігали, як її учасники взаємодіють один з одним та дотримуються взаємоповаги.

«Команда злагоджено працювала, успішно виконала всі завдання і за рішенням суддів здобула перемогу у номінації "Інноваційний проєкт"», — повідомив Олександр Роман. А сам тренер, за інформацією організаторів, отримав єдину тренерську відзнаку фестивалю «Залізна людина».

У цей же день у турнірі FLL Explore свої розроблені за темою сезону проєкти демонстрували десять команд (діти віком 6-10 років). Серед них — команда ЗОШ № 1 «Робокотики» у складі Ані Кигим, Тоні Соловей, Володимира Мальцева, Варвари Спаської, Дмитра Орфанія.

Завдання команд — створити своє унікальне місце для поширення своїх інтересів і захоплень. Як розповів тренер «Робокотиків» Віталій Роман, на фестивалі учасники команди презентували проєкт «Фантазотрон».

«Назва походить від двох грецьких слів: «фантазія», що означає «уява», і «трон» — «місце». «Фантазотрон» — це місце, де люди можуть відпустити свою фантазію і створювати щось нове та незвичайне, місце, де можна мріяти і реалізовувати свої мрії, — пояснив Віталій Роман. — Команда сконструювала сцену із LEGO, де можна показувати вистави, демонструвати одяг, співати, і де кожен учасник відобразив своє захоплення».

У реалізації проєкту, наголошує тренер, було втілено інноваційне рішення: «Ми вирішили створити механізм для швидкої зміни сцени — вертикальний підйомник і розсувні двері або стіни». За планом розробників, вказує Віталій Роман, було створено кілька сцен. Над ними — дистанційно керована камера для зйомок у режимі реального часу. Також передбачено варіації з освітленням, зміну декорацій, використання різноманітних спецефектів. Побудували трибуни для спостереження за дійством на сцені. Запрограмували використання кнопок для обертання сцени й камер, керування освітленням і спецефектами.

«Сподіваємося, у майбутньому нашу ідею використають інженери при будівництві концертних залів, театрів, знімальних майданчиків», — наголосив тренер.

За підсумками фестивалю «Робокотики» стали переможцями в номінації «Найкраще рішення».

«Фестиваль — це гарна можливість для дітей продемонструвати свої знання, уміння, навички, які вони отримали на заняттях з робототехніки. А ще це можливість отримати новий досвід спілкування, конкурування, креативно ділитися своїми захопленнями, — наголосив Олександр Роман. — Усе це допоможе нашим учасникам у дорослому житті розвивати Україну, будувати її майбутнє».

Тренер підкреслив, що «усіх цих перемог не було б без допомоги директорки нашої школи Наталії Тягай та системної підтримки з боку міської адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим».

«Наталія Анатоліївна у партнерстві з очільниками місцевого самоврядування сприяють впровадженню робототехніки в навчальний процес, як одного із напрямів STEM-освіти, дбають про обладнання для конструювання і програмування роботів, постійно цікавляться процесом створення проєктів, підготовки команд до змагань. Тож я дуже вдячний всім за підтримку діями», — наголосив педагог.

Своїми враженнями від участі у фестивалі поділилася з «Хроніками тижня» капітан команди «Робокотики» Аня Кигим.

«Я перший раз брала участь у таких змаганнях. Мені дуже сподобалося. Було цікаво і приємно спілкуватися із суддями під час презентації нашого проєкту. Як капітан команди, я зрозуміла, що дуже важливо бути організованими. Усе вирішує дисципліна», — підсумувала школярка.