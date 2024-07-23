Юні робототехніки Горішніх Плавнів здобули чергові перемоги

Фестиваль міжнародної STEM-програми для дітей віком від шести до 16 років FIRST LEGO League (FLL) відбувся в Києві
Команди Prime robotics і «Робокотики» зі школи No 1 здобули перемоги у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі ROBOTICA+ROBOFIRST-2024. Номінації переможців — «Інноваційний проєкт» і «Найкраще рішення».
Фестиваль міжнародної STEM-програми для дітей віком від шести до 16 років FIRST LEGO League (FLL) відбувся в Києві 16 червня. Змагання містили дві підкатегорії: FLL Challenge (фінальний етап сезону для дітей 9-16 років) і FLL Explore (свої проєкти за темою сезону демонструють діти віком 6-10 років). Про це розповіли представники команд-переможниць зі школи No 1 Горішніх Плавнів.
У турнірі FLL Challenge змагалися 24 команди. Серед них Prime robotics із ЗОШ No 1. До її складу входять: Артем Рудик, Кіра Шмигло, Олександр Кисіль, Іван Мальцев, Дар’я Криворучко, Маргарита Сльоза, Ілля Лаптєв, Лєра Троян.
Prime robotics, розповіли у школі, розпочала підготовку з вересня минулого року. Тема сезону — Masterpiece («Шедевр»). Вона присвячена захопленням учасників і тому, як вони ними діляться.
Завдання команд — використати технології та мистецтво для поширення своїх інтересів і захоплень. За умовами змагань команди повинні були презентувати суддям інноваційний проєкт, дизайн і гру робота та продемонструвати основні цінності. Учасники Prime robotics розповіли про свої захоплення, а потім презентували свою розробку — Math Challenge (з англ. — «математичний виклик») «Гра розуму та чисел». Спершу створили власну комп’ютерну гру, а потім її настільний варіант із використанням 3D-друку та дослідили її ефективність під час навчання.
Далі команда презентувала робота-дівчину, на ім’я Мавка, сконструйованого на базі набору LEGO Mindstorms EV3. Розробка складається з хабу, двох великих серводвигунів для переміщення двох середніх двигунів для взаємодії маніпуляторів.
Протягом усього виступу судді оцінювали якість комунікації між учасниками команди. Зокрема, спостерігали, як її учасники взаємодіють один з одним та дотримуються взаємоповаги.
У цей же день у турнірі FLL Explore свої розроблені за темою сезону проєкти демонстрували десять команд (діти віком 6-10 років). Серед них — команда ЗОШ № 1 «Робокотики» у складі Ані Кигим, Тоні Соловей, Володимира Мальцева, Варвари Спаської, Дмитра Орфанія.
Завдання команд — створити своє унікальне місце для поширення своїх інтересів і захоплень. Як розповів тренер «Робокотиків» Віталій Роман, на фестивалі учасники команди презентували проєкт «Фантазотрон».
У реалізації проєкту, наголошує тренер, було втілено інноваційне рішення: «Ми вирішили створити механізм для швидкої зміни сцени — вертикальний підйомник і розсувні двері або стіни». За планом розробників, вказує Віталій Роман, було створено кілька сцен. Над ними — дистанційно керована камера для зйомок у режимі реального часу. Також передбачено варіації з освітленням, зміну декорацій, використання різноманітних спецефектів. Побудували трибуни для спостереження за дійством на сцені. Запрограмували використання кнопок для обертання сцени й камер, керування освітленням і спецефектами.
За підсумками фестивалю «Робокотики» стали переможцями в номінації «Найкраще рішення».
Тренер підкреслив, що «усіх цих перемог не було б без допомоги директорки нашої школи Наталії Тягай та системної підтримки з боку міської адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим».
Своїми враженнями від участі у фестивалі поділилася з «Хроніками тижня» капітан команди «Робокотики» Аня Кигим.
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