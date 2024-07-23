Мати відомого вишивальника відзначила круглий ювілей

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У читальній залі бібліотеці філії № 2 КМПБ на бібліотечних посиденьках дружна «Друга сім’я» вітала з 80-річчям Валентину Кулаженко.

Як розповіли в читальній залі бібліотеці філії № 2 КМПБ, Валентина Олексіївна — велика трудівниця. Вона працює на дачі, готує різноманітні смачні страви та пригощає ними друзів, займається фізкультурою, аби підтримувати себе у гарному у фізичному стані.

Вона щаслива й успішна жінка. Але найвище її досягнення — це син Володимир, яким пишається не тільки вона, а й все наше місто.

Завдяки Валентині Олексіївні Кременчук відкрив для себе талановитого педагога, майстра вишивки хрестиком, який вже 30 років радує кременчужан своїми неперевершеними художніми витворами.

30 років вишиває: у Кременчуці відкрилася ювілейна виставка педагога Володимира Кулаженка

Саме вона допомогла синові організувати чимало творчих виставок не тільки у Кременчуці, а й за його межами.

Валентина Олексіївна — елегантно одягнена, ефектна, чарівна та усміхнена.

Вітаючи жінку з ювілейною датою, колежанки підготували чудову та цікаву святкову програму, де кожен зміг проявити всі свої здібності й таланти та вразити іменинницю.

Запальні східні танці, душевні вірші, мелодійні українські пісні — тут було все, аби висловити повагу до чарівної Валентини Кулаженко.