Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Для дому і сім'ї

Мати відомого вишивальника відзначила круглий ювілей

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 118

Вітали з ювілеєм, співати, танцювали й запалювали — Валентині Кулаженко подарували справжнє свято

У читальній залі бібліотеці філії № 2 КМПБ на бібліотечних посиденьках дружна «Друга сім’я» вітала з 80-річчям Валентину Кулаженко.

Як розповіли в читальній залі бібліотеці філії № 2 КМПБ, Валентина Олексіївна — велика трудівниця. Вона працює на дачі, готує різноманітні смачні страви та пригощає ними друзів, займається фізкультурою, аби підтримувати себе у гарному у фізичному стані.

Вона щаслива й успішна жінка. Але найвище її досягнення — це син Володимир, яким пишається не тільки вона, а й все наше місто.

Завдяки Валентині Олексіївні Кременчук відкрив для себе талановитого педагога, майстра вишивки хрестиком, який вже 30 років радує кременчужан своїми неперевершеними художніми витворами.

30 років вишиває: у Кременчуці відкрилася ювілейна виставка педагога Володимира Кулаженка

Саме вона допомогла синові організувати чимало творчих виставок не тільки у Кременчуці, а й за його межами.

Валентина Олексіївна — елегантно одягнена, ефектна, чарівна та усміхнена. 

Вітаючи жінку з ювілейною датою, колежанки підготували чудову та цікаву святкову програму, де кожен зміг проявити всі свої здібності й таланти та вразити іменинницю.

Запальні східні танці, душевні вірші, мелодійні українські пісні — тут було все, аби висловити повагу до чарівної Валентини Кулаженко.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці відкрилася виставка директора школи, який вишиває картини

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: бібліотека читальна зала бібліотечні посиденьки Кулаженко
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх