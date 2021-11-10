«Хороший розвідник повинен вміти вишивати»: у музеї директор школи презентував свої вишивані роботи

Директор Білецьківського ліцею Володимир Кулаженко вже вдруге за цей рік презентує кременчужанам свої вишивані роботи – цього разу його виставка 9 листопада відкрилася у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Тут можна побачити 53 вишиті картини, жіночі та чоловічі вишиванки (загалом у доробку автора понад 80 робіт).
Цікаво, що на виставці представлені і роботи бабусі пана Володимира – Парасковії Калістратівни – сорочки, пояс і рушники. Саме від неї він перейняв любов до вишивки. У дитинстві кожне літо хлопець проводив у бабусі у селі, де спостерігав, як вона вишиває, і черпав від неї науку ручної вишивки, надихався.
Перші роботи він виконав за вирізками із журналу «Бурда», які для нього збирала дружина. Дружина автора Маргарита Олександрівна каже, що хобі її чоловіка розвивалося одразу після їхнього весілля, тоді якраз Україна звільнилася. Український дух спонукав Володимира вишивати сорочки.
Дружина Володимира Кулаженка
Автор вишиваних робіт
Друг-фотограф Валерій Зань надавав Володимиру Кулаженку свої роботи – пейзажі, а тоді автор користувався спеціальною програмою, яка розкладає фотографію на пікселі і автоматично підбирає нитки. Інколи відтінки на фото настільки близькі один до одного, що людське око не в змозі їх розпізнати.
Зараз чоловік вишиває картину «Пливе щука з Кременчука» авторства Оксани Бойко. Каже, що за рік вона має бути готова.
Остання робота художника, на ній 90 відтінків
Мати Володимира Кулаженка
На відкритті виставки була присутня мати пана Володимира Валентина Олексіївна, вона сказала:
Також додала, що її часто питають, як їй вдалося зберегти вишивані сорочки її матері (бабусі Володимира). Тоді вона відповідає, що вона – росіянка, і коли чоловік привіз її в українське село, її вразила тутешня краса: коли заходиш у просту хату, де ікони, картини, портрети обвішані рушниками, а на ліжку лежать вишиті простирадла і подушки. Вона настільки була цим вражена, що не закохатися у вишивку не могла. Тож вона вважає себе українкою російського походження.
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