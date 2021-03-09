У Кременчуці відкрилася виставка директора школи, який вишиває картини

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 4



























Фото: Артем Коваленко

Володимир Кулаженко – директор навчально-виховного комплексу в селі Білецьківка. Аби релакснути у вільний час, вишиває картини хрестиком – для нього це своєрідна медитація. І у кременчужан зараз є нагода побачити 52 твори, вишиті чоловічими руками, у малому залі Кременчуцької художньої галереї.



Родина Володимира переїхала у Кременчук у 1966 році, коли йому було 2 роки. Чоловік розповів, що захопився вишивкою дуже давно – ще коли був малим. Цим займалася його бабуся Парасковія Калістратівна – знана рукодільниця в селі Луценки колишнього Лохвицього району, вона й навчила хлопця. Володимир Кулаженко закінчив Полтавський педагогічний інститут (природничий факультет), обрав професію викладача біології та хімії, певний час працював завучем школи №20 у Кременчуці.



Митець починав свій творчий шлях з вишивання сорочок, а вже потім «пішли картини».





- Хотілося ж нарядити своїх дівчат, щоб вони бути не в куплених сорочках, а якщо ти вишивальщик, то в своїх, – чоловік поділився, що старався для матері та дружини.



Ідеї для картин митець черпає з інтернету, а основна маса пейзажних робіт – це фотографії його знайомого фотографа, які автор потім переносить на полотно для вишивки та «втілює в хрестик». Володимир Кулаженко каже, що користується спеціальною програмою, яка розкладає будь-яку фотографію на кольори та нитки.





- Що мене надихає творити? Наше життя та країна: прекрасна земля, прекрасні люди, прекрасні жінки... Прийдеш взвінчений після роботи, робота з дітьми — це ж каторга, треба відпочити. От так і відпочиваю. Дякую жінці, що вона це розуміє та не займає мене, не загружає ніякою іншою роботою, – говорить пан Кулаженко.



На одну картину у нього йде близько 5-7 місяців, на сорочку — 8 місяців. В середньому одна картина має 50-70 тисяч хрестиків, найбільше їх – 106 тисяч – на творі з краєвидом гори Пивихи.





Остання робота Володимира, яка створювалася більше року



Техніка, у якій працює автор, – безвузлова двостороння вишивка. Якщо перевернути полотно на зворотній бік, можна побачити практично такий же малюнок, як і на лицьовому.



У доробку чоловіка близько 80 робіт. Автор не продає їх, але дарує друзям. Його твори зберігаються в приватних колекціях України, Європи й Америки.



Володимир Кулаженко почав виставлятися у далекому 2000 року. А перша його персональна виставка була проведена до 8 березня 2004 року у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Якщо ви і досі не бачили картин Володимира Кулаженка, поспішайте відвідати Кременчуцьку художню галерею.







Кременчуцька міська художня галерея працює:

середа – п'ятниця з 10.00 до 16.00;

субота – неділя з 10.00 до 16.30;

понеділок, вівторок – вихідні.

Вхід вільний. Виставка діятиме до 28 березня.