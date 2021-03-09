Відсвяткували на славу: кременчуцькі патрульні наловили дванадцятьох нетверезих водіїв за вихідні

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 829 Коментарів: 1

Дехто був під наркотиками, дехто - у стані алкогольного сп'яніння

На вихідних правоохоронці наловили 12 нетверезих водіїв у місті. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





6 березня: На проспекті Полтавському патрульні зупинили ЗАЗ, водій якого порушив ПДР. Під час перевірки документів поліцейські помітили у 41-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік відмовився. 7 березня:

На вул. Молодіжній правоохоронці помітили Opel, який рухався з технічними несправностями. Виявилося, що у 22-річного водія у 3 рази перевищує допустима норма алкоголю у крові.

На вул. Гетьмана Полуботка спіймався водій Mercedes-Benz, який порушував ПДР. Під час розмови з 27-річним керманичем у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився.

На проспекті Свободи зупинили Mazda, водій якого проїхав на червоне світло. Виявилося, що 22-річний водій був нетверезим. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.

8 березня: