Надзвичайні новини

Відсвяткували на славу: кременчуцькі патрульні наловили дванадцятьох нетверезих водіїв за вихідні

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 829 Коментарів: 1

 

Дехто був під наркотиками, дехто - у стані алкогольного сп'яніння

На вихідних правоохоронці наловили 12 нетверезих водіїв у місті. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


6 березня:
  • На проспекті Полтавському патрульні зупинили ЗАЗ, водій якого порушив ПДР. Під час перевірки документів поліцейські помітили у 41-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік відмовився.
7 березня:
  • На вул. Молодіжній правоохоронці помітили Opel, який рухався з технічними несправностями. Виявилося, що у 22-річного водія у 3 рази перевищує допустима норма алкоголю у крові. 
  • На вул. Гетьмана Полуботка спіймався водій Mercedes-Benz, який порушував ПДР. Під час розмови з 27-річним керманичем у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився.
  • На проспекті Свободи зупинили Mazda, водій якого проїхав на червоне світло. Виявилося, що 22-річний водій був нетверезим. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.
8 березня:
  • На вул. Київській патрульні зупинили водія ВАЗу за порушення ПДР. У ході спілкування у 38-річного керманича помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер підтвердив підозри правоохоронців, показавши результат 1,89 ‰, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.
На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.
1
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

1 113
hunter:
Сьогодні, 14:57

12 поймали,а подробности только о 5,странно.


3 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх