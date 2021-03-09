Відсвяткували на славу: кременчуцькі патрульні наловили дванадцятьох нетверезих водіїв за вихідні
Сьогодні, 14:04
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Дехто був під наркотиками, дехто - у стані алкогольного сп'яніння
На вихідних правоохоронці наловили 12 нетверезих водіїв у місті. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
6 березня:
- На проспекті Полтавському патрульні зупинили ЗАЗ, водій якого порушив ПДР. Під час перевірки документів поліцейські помітили у 41-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік відмовився.
7 березня:
- На вул. Молодіжній правоохоронці помітили Opel, який рухався з технічними несправностями. Виявилося, що у 22-річного водія у 3 рази перевищує допустима норма алкоголю у крові.
- На вул. Гетьмана Полуботка спіймався водій Mercedes-Benz, який порушував ПДР. Під час розмови з 27-річним керманичем у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився.
- На проспекті Свободи зупинили Mazda, водій якого проїхав на червоне світло. Виявилося, що 22-річний водій був нетверезим. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.
- На вул. Київській патрульні зупинили водія ВАЗу за порушення ПДР. У ході спілкування у 38-річного керманича помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер підтвердив підозри правоохоронців, показавши результат 1,89 ‰, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.
На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.
Автор: Юлия Волынская
Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука