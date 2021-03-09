Правоохоронці, які не перемогли проституцію на Полтавщині, спробують себе у боротьбі з мігрантами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 819 Коментарів: 3

З поліції Полтавщини через погану роботу за зміну напрямку діяльності звільнили більшість співробітників відділу боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомляє видання «Полтавщина» з посиланням на начальника ГУ НП у Полтавській області, Івана Вигівського.





За його словами, відділ по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми переформують у відділ міграційної поліції. Зміниться і ключовий напрямок діяльності: якщо раніше це була, так звана, «суспільна мораль», у яку входила організація та утримання борделів, сутенерство та інше, то зараз основна увага буде зосереджена саме на протидії торгівлі людьми та незаконній міграції.





Зміни пов'язані з загальнодержавним проектом, який має на меті посилити протидію сурогатному материнству, торгівлі дітьми і торгівлі органами:





«У нас також в області створено відділ міграційної поліції. На сьогодні, керівників і фактично всіх співробітників, які працювали, звільнено з посад. Тому що навіть мені, вибачте, на вітрове скло клали листівку з рекламою якихось «салонів». Коли ти ставиш задачу, а тобі розказують, що у нас нічого не працює, ці співробітники не працюють, то є питання. Я думаю, що цього року ми вже дамо певний результат по цьому напрямку», — повідомив Вигівський.







