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Правоохоронці, які не перемогли проституцію на Полтавщині, спробують себе у боротьбі з мігрантами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 819 Коментарів: 3

 

В області через незадовільну роботу звільнили увесь відділ боротьби з торгівлею людьми

З поліції Полтавщини через погану роботу за зміну напрямку діяльності звільнили більшість співробітників відділу боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомляє видання «Полтавщина» з посиланням на начальника ГУ НП у Полтавській області, Івана Вигівського. 


За його словами, відділ по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми переформують у відділ міграційної поліції. Зміниться і ключовий напрямок діяльності: якщо раніше це була, так звана, «суспільна мораль», у яку входила організація та утримання борделів, сутенерство та інше, то зараз основна увага буде зосереджена саме на протидії торгівлі людьми та незаконній міграції.  


Зміни пов'язані з загальнодержавним проектом, який має на меті посилити протидію сурогатному материнству, торгівлі дітьми і торгівлі органами:


«У нас також в області створено відділ міграційної поліції. На сьогодні, керівників і фактично всіх співробітників, які працювали, звільнено з посад. Тому що навіть мені, вибачте, на вітрове скло клали листівку з рекламою якихось «салонів». Коли ти ставиш задачу, а тобі розказують, що у нас нічого не працює, ці співробітники не працюють, то є питання. Я думаю, що цього року ми вже дамо певний результат по цьому напрямку», — повідомив Вигівський.



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: проституція торгівля людьми
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Коментарі: 3

1 113
hunter:
Сьогодні, 15:13

Не победим,возглавим.smile


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1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:31

пусть лучше ямы на дорогах латают-больше пользы будет. Дорог в городе нет.


10 1
13
expert:
Сьогодні, 15:37

Пусть попробуют в "народном хозяйстве" поработать.... Например, на заводе.... Не получается головой работать - пусть поработают руками. А перевести из одного отдела в другой "через погану роботу" - это верх цинизма в исполнении больших полицейских начальников. Поди на новом месте еще и зарплатку повыше получать будут....


17 1

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