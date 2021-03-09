Правоохоронці, які не перемогли проституцію на Полтавщині, спробують себе у боротьбі з мігрантами

З поліції Полтавщини через погану роботу за зміну напрямку діяльності звільнили більшість співробітників відділу боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомляє видання «Полтавщина» з посиланням на начальника ГУ НП у Полтавській області, Івана Вигівського.
За його словами, відділ по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми переформують у відділ міграційної поліції. Зміниться і ключовий напрямок діяльності: якщо раніше це була, так звана, «суспільна мораль», у яку входила організація та утримання борделів, сутенерство та інше, то зараз основна увага буде зосереджена саме на протидії торгівлі людьми та незаконній міграції.
Зміни пов'язані з загальнодержавним проектом, який має на меті посилити протидію сурогатному материнству, торгівлі дітьми і торгівлі органами: