В Україні створять Національне військове меморіальне кладовище

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Верховна Рада України прийняла розроблений Мінрегіоном законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення Національного військового меморіального кладовища» у першому читанні за основу. Про це повідомляє Урядовий портал.





- В Україні Національне меморіальне кладовище слугуватиме місцем спочинку не лише для обраних героїв, а й для всіх українських воїнів, які в різні історичні періоди зі зброєю в руках відстоювали державну самостійність України, – підкреслив Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій України.





На кладовищі почесно ховатимуть та здійснюватимуть перепоховання борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які померли або загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.





Законопроект надає законодавче визначення терміну Національного військового меморіального кладовища, встановлює особливості його правового статусу, розміщення та утримання, а також організації поховання на території кладовища.





Це буде архітектурно-художній комплекс, розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці у Київській області. Оскільки воно належатиме до об’єкта права державної власності, його неможливо буде приватизувати чи здати в оренду.





Будівництво, утримання та охорона території кладовища відбуватиметься за рахунок Державного бюджету. Також за державний кошт покриватимуться витрати на поховання.





Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначатиме Кабінет Міністрів України, який також затверджуватиме зразки намогильних споруд та меморіальних табличок, які розміщуватимуться на ньому.





На кладовищі не можуть бути поховані керівники комуністичної партії та вищих органів влади та управління СРСР, УРСР та інших союзних республік, а також працівники радянських органів державної безпеки всіх рівнів. Однак обмеження не стосуються людей, які захищали незалежність, суверенітет України та брали участь в АТО та ООС.





Подібні військові кладовища існують в США, Канаді, Франції та Польщі.