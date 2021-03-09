Кременчук, Спорт

Кременчужани розіграли Відкриту першість по «шведським шахам»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 276

 

Вітаємо юних спортсменів 

6 березня в спорткомплексі «Нафтохімік» серед юних шахістів провели Відкриту Першість СК «Нафтохімік» по «шведським шахам».


- Цікава, як на мене, комбінаційна гра, в якій ніколи не буває нудно, де добре перевіряється, як учні вміють діяти в команді. Вітаю переможців та всіх учасників змагання. А вже на наступних вихідних починаємо кваліфікаційні змагання на здобуття 1 розряд, - написав у фейсбуці тренер Андрій Зазуляк.


У круговому турнірі боролися 9 команд. До останнього туру не було відомо, хто ж переможе. У підсуму три команди набрали однакову кількість очок. За додатковими показниками:

  • 1 місце - капітан Акімочкін Віктор та Сьоміна Марина (6 очків з 8 ігор),
  • 2 місце - Мельников Марк та Чистяков Павло,
  • 3 місце - Швачич Михайло та Баканач Нікіта.
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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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