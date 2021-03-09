Кременчужани розіграли Відкриту першість по «шведським шахам»

6 березня в спорткомплексі «Нафтохімік» серед юних шахістів провели Відкриту Першість СК «Нафтохімік» по «шведським шахам».
- Цікава, як на мене, комбінаційна гра, в якій ніколи не буває нудно, де добре перевіряється, як учні вміють діяти в команді. Вітаю переможців та всіх учасників змагання. А вже на наступних вихідних починаємо кваліфікаційні змагання на здобуття 1 розряд, - написав у фейсбуці тренер Андрій Зазуляк.
У круговому турнірі боролися 9 команд. До останнього туру не було відомо, хто ж переможе. У підсуму три команди набрали однакову кількість очок. За додатковими показниками:
- 1 місце - капітан Акімочкін Віктор та Сьоміна Марина (6 очків з 8 ігор),
- 2 місце - Мельников Марк та Чистяков Павло,
- 3 місце - Швачич Михайло та Баканач Нікіта.