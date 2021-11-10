Забив вітчима і намагався спалити матір живцем, бо життя не склалося: подробиці трагедії

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 341

8 листопада у «Надзвичайних новинах» молодший брат розказав, як і за що старший вбивав їх батьків - матір і вітчима.

До Володимира зателефонував старший брат і повідомив, що їх вітчим помер. Коли він примчав до батьківської хати, то побачив закривавленого мертвого вітчима та синю від побоїв матір з опіками, наче її намагалися живцем спалити. Чоловік звірячих тортур не витримав, а жінка ще дихала. Її забрали до лікарні.

Брат не став довго приховувати правду і зізнався, що винен у смерті вітчима. З'ясувалося, що Василь не вперше калічить рідних. Не так давно він так відлупцював вітчима, що той вже кілька місяців не виходив з хати.

Володимир вважає, що брат став таким жорстоким, бо у самого життя не склалося. До того ж, чоловік прикладався до чарки.

- Найвище покарання я б йому дав, - каже Володимир. - Якби можна було мене пустить до нього в клєтку, цими б руками його задавив.