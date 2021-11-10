У зв'язку з будівництвом мосту у Кременчуці перекриватимуть вул. Велику набережну

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 577

Це планується в наступному році

У зв'язку з будівництвом мосту в наступному році планується перекривати вул. Велику набережну: від перехрестя з вул. Флотською до заправки «Барс». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання голів фракцій та депутатських комісій.

Мер сказав, що рішення узгоджується із забудовником — турецькою компанією «Догуш», зараз розробляються об'їзні шляхи. Додаткову інформацію повідомлять пізніше.