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У зв'язку з будівництвом мосту у Кременчуці перекриватимуть вул. Велику набережну

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 577


Це планується в наступному році

У зв'язку з будівництвом мосту в наступному році планується перекривати вул. Велику набережну: від перехрестя з вул. Флотською до заправки «Барс». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання голів фракцій та депутатських комісій.

Мер сказав, що рішення узгоджується із забудовником — турецькою компанією «Догуш», зараз розробляються об'їзні шляхи. Додаткову інформацію повідомлять пізніше.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст будівництво
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