На кладовищах Кременчука спилюють старі дерева: у скільки обійшлись роботи

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 89

З 31 липня і до кінця року на кладовищах Кременчуцької громади спилюватимуть сухі та пошкоджені дерева. Вартість робіт — понад 330 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» уклало договір з підприємицею Чиж Анною Юріївною.

За даними Youcontrol, Анна Чиж зареєструвала ФОП у 2017 році в Київській області. Як вказано у Clarity Project, підприємиця перемогла у 120 закупівлях на загальну суму понад 12 млн гривень. Більшість закупівель, у яких вона брала участь, є неконкурентними, а отже угоди замовники укладали з підприємицею напряму.

Найбільше за сумою угод Анна Чиж має з замовниками у Донецькій області — майже 7 млн гривень.

Нагадаємо, на кременчуцьких кладовищах тривають роботи з благоустрою — з територій вивозиться сміття та видаляють порослі. Благоустрій виконує СКРП, водночас підприємство замовляє аналогічні роботи на майже пів мільйона гривень.







