На кладовищах Кременчука спилюють старі дерева: у скільки обійшлись роботи

Відомо, що комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» уклало договір з підприємицею Чиж Анною Юріївною
З 31 липня і до кінця року на кладовищах Кременчуцької громади спилюватимуть сухі та пошкоджені дерева. Вартість робіт — понад 330 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» уклало договір з підприємицею Чиж Анною Юріївною.
За даними Youcontrol, Анна Чиж зареєструвала ФОП у 2017 році в Київській області. Як вказано у Clarity Project, підприємиця перемогла у 120 закупівлях на загальну суму понад 12 млн гривень. Більшість закупівель, у яких вона брала участь, є неконкурентними, а отже угоди замовники укладали з підприємицею напряму.
Найбільше за сумою угод Анна Чиж має з замовниками у Донецькій області — майже 7 млн гривень.
Нагадаємо, на кременчуцьких кладовищах тривають роботи з благоустрою — з територій вивозиться сміття та видаляють порослі. Благоустрій виконує СКРП, водночас підприємство замовляє аналогічні роботи на майже пів мільйона гривень.
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