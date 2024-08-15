Горіховий Спас святкуємо завтра, 16 серпня: історія свята, традиції, заборони та що нести до церкви

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Після Медового та Яблучного Спасу, які в Україні святкували 1-го та 6-го серпня, та закінчення двотижневого Успенського поста, завтра українці відзначатимуть Горіховий Спас або День пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя

З 1-го вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це змінилися дати багатьох церковних свят, зокрема Третього із трьох Спасів - Горіхового Спасу, який відзначатиметься завтра, 16 серпня. Це завершальне свято періоду літніх Спасів. Віряни називають його Днем пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя.

Цього дня християни освячують горіхи, мед, воду та фрукти нового врожаю. Проте, разом зі святкуванням є й певні обмеження та заборони, які важливо знати.

Історія, назви та значення свята

Третій Спас має кілька назв. У народі свято більше відоме як Горіховий Спас. А у православні традиції в день Горіхового Спаса відзначається День пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. Цього дня святкується така важлива для вірян подія, як перенесення Нерукотворного Образа Спасителя з Едеси до Константинополя.

Згідно з церковними переказами, Ісус Христос одного разу витерся рушником після вмивання — і на тканині відбився божественний лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотворного. Саме ж полотно відтоді вважалося цілющим.

Більш розповсюджена назва Горіховий Спас пов'язана з тим, що саме наприкінці літа починається збирання волоських і лісових горіхів. В цей час зазвичай закінчуються жнива і з нового урожаю пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва свята — Хлібний Спас.

Інколи в народі цей день називають «Холодним» - у серпні літня спека вже починає спадати, ранки стають набагато прохолоднішими та відчувається перший подих осені.

Це свято раніше також називали Полотняним Спасом, тому, що наші предки шанували цього дня полотно, йшли на ярмарку, де продавали тканини.

Традиції та повір'я

Горіховий, Холодний, Хлібний або Полотняний Спас традиційно вважали днем, коли можна прощатися з літом в очікуванні осені. У цей період закінчують збирання урожаю жита та пшениці. Церква не забороняла на Горіховий Спас працювати, тому що саме в цей час всі були зайняті збиранням фруктів, овочів, ягід, горіхів, які заготовляли на зиму.

На Горіховий Спас господині пекли пироги та хліб, причому випічка обов'язково має бути з борошна нового врожаю. Можна робити її без дотримання пісних заповітів, адже до моменту Спаса Успенський піст уже закінчиться. За старих часів наші предки говорили «Третій Спас хліба припас» і обов'язково займалися посівними роботами. До Третього Спасу потрібно було зібрати пшеницю та розпочати посадку озимих культур.

Цього дня у давнину також ткали полотно, вишивали рушники й шили одяг. Православні християни вірять, що на Спас обов'язково потрібно купити якесь полотно, щоб віддати данину поваги святу перенесення Нерукотворного образу Господнього в Константинополь. Ймовірно, будь-яке полотно, куплене цього дня й освячене в церкві, виявиться цілющим і принесе щастя господарям.

Традиційно робили настоянку з горіхів. Вірили, що остання має лікувальні властивості, особливо допомагає побороти застуду й вилікувати хворі суглоби.

У свято Нерукотворного Образа Спасителя українці йшли до церкви, де освячували святкові кошики. Потім несли продукти додому, пригощали ними рідних, запрошували в гості рідних, кумів, друзів, влаштувати святкову вечерю. Стіл накривали обов'язково багатий, з великою кількістю страв, свіжими пирогами та горіховою настоянкою. Їли будь-які страви, тому що Успенський піст закінчувався напередодні Горіхового Спасу.

Що можна святити у церкв і на Горіховий Спас

На Горіховий Спас віряни зазвичай відвідують храм, стоять службу, а потім святять кошики.

Що потрібно принести до церкви, щоб освятити:

будь-які горіхи , але краще лісові чи волоські з нового урожаю;

мед;

воду;

свіжоспечений хліб із зерна нового урожаю;

яблука, груші та інші фрукти серпня;

букети з квітів і лікувальних трав.

Святковим хлібом з нового врожаю заведено пригощати кожного члена родини, щоб ніхто не хворів.

За традицією, на третього Спаса також освячували воду в криницях та будь-які джерела питної води.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Це свято, як і на перші два Спаса, оповите суворими заборонами, порушивши які, можна згрішити.

На Горіховий Спас не можна:

сваритися, ображати й ображатися, пліткувати, лихословити, злословити й бажати іншим зла;

відмовляти людям у допомозі;

переїдати, незважаючи на закінчення посту ;

викидати їжу в сміття (краще віддати тваринам);

лінуватися;

виконувати будь-яку хатню роботу;

ходити до лісу без оберега (натільного хрестика), бо там можна зустріти нечисту силу.

Народні прикмети

З давніх-давен наші предки вірили, що прикмети на Горіховий Спас підкажуть, якою буде погода в майбутньому і чого чекати від природи:

багатий урожай горіхів - до багатого врожаю пшениці наступного року;

в одному з горіхів виявилися черв'яки - чекайте на нещастя;

дощ і блискавки - до теплої осені;

журавлі відлітають на південь - до заморозків на Покрову.

Існує цікавий ритуал із горіхами - вважається, що за першим зірваним горіхом можна дізнатися своє майбутнє. Попався стиглий і смачний - до радощів, зелений - до новин, гнилий - до нещастя, порожній - до розв’язування проблем.

Народна прикмета свідчить, що якщо на Горіховий Спас перший горіх з'їсти самому, а другий віддати близькій людині, то можна захиститися від будь-якого негативу і відвернути від себе погані звістки.

Нагадаємо, що після Медового Спасу чи Маковія, який Православна церква України святкувала 1-го серпня, тривав двотижневий Успенський піст, який закінчився учора, 14 серпня, напередодні Успіння Пресвятої Богородиці (відзначається сьогодні, 15 серпня) та Горіхового спасу. Під час цього посту, 6 серпня, українці святкували Яблучний спас або Преображення Господнє.

Минулого року, до переходу на новоюліанський календар Медовий Спас святкували 14 серпня, Яблучний — 19 серпня, а Горіховий — 29 серпня.

Варто зазначити, що перехід на Новоюліанський календар наближає на 13 днів більшість церковних свят, окрім Великодня та тих, що з ним пов’язані, зокрема Трійці.