Завтра, 6 серпня, святкуємо Яблучний Спас або Преображення Господнє: історія, традиції та заборони

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 348

Після Медового Спасу, який в Україні святкували 1-го серпня, триває двотижневий Успенський піст, який закінчиться на Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня) напередодні Горіхового спасу

З 1-го вересня минулого року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це змінилися дати багатьох церковних свят, зокрема Другого із трьох Спасів -Яблучного Спасу, який відзначатиметься завтра, 6 серпня, у день Преображення Господнього.

Цього дня християни освячують яблука та інші фрукти нового врожаю. Проте, разом із святкуванням є й певні обмеження та заборони, які важливо знати.

Історія та значення свята

Історія цього свята, як і багатьох інших, бере свій початок у дохристиянські часи - наші предки вважали, що саме з цього дня природа «повертає» на осінь. Слов'яни не їли яблук із нового врожаю до Яблучного Спаса, бо це вважалося поганою прикметою. Коли на Русі з'явилося християнство, то Яблучний Спас збігся зі святом Преображення Господнього - саме в цю дату послідовники Ісуса Христа дізналися, що саме він і є Син Божий.

Преображення Господнє описано в Євангелії. Перед Хресним стражданням Ісус Христос явив Свою божественну природу трьом апостолам — Петру, Якову та Іоанну. Подія сталася на горі Фавор, де Ісус, молячись, був преображений перед очима учнів.

Преображення Господнє символізує явлення божественної природи Ісуса Христа, яке підтверджує його місію. Це свято також є символом очищення і просвітлення людської душі, яке підкреслює важливість духовного просвітлення.

Традиції та повір'я

На Яблучний Спас у церквах відбувається святкове богослужіння, під час якого освячують плоди нового врожаю, особливо яблука, а також інші фрукти та ягоди.

Свячені яблука вважаються особливим благословенням, бо вони приносять здоров’я та благополуччя. Їх їдять на знак подяки Богу за щедрість природи. Такими свяченими фруктами обов'язково потрібно пригостити родичів, сусідів, а можна, навіть, незнайомців. Це символізує єдність та взаємопідтримку в спільноті.

У народі існує звичай готувати в цей день традиційні страви з яблук, наприклад, пекти пироги. Однак, важливо пам'ятати, що свято припадає на Успенський піст, який вважається досить суворим. Тому, навіть солодкі страви мають бути пісними.

Яблучний Спас також є часом для очищення і духовного відновлення. Віряни вважають, що в цей день важливо звільнитися від негативних думок та гріхів, а також звернутися до Бога з молитвою про захист і здоров’я.

Чого не можна робити на Яблучний Спас

Існує ряд заборон та обмежень, яких віряни дотримуються у цей день. Вони беруть своє коріння в народних звичаях та релігійних традиціях.

Цього дня не рекомендується:

влаштовувати гучні гуляння;

вживати спиртні напої;

сваритися та вступати в конфлікти;

прибирати в домі - краще зробити це до свята;

працювати на городі;

прати, шити, в'язати;

вбивати будь-яких комах.

Крім того, у народних повір'ях йдеться про те, що на Яблучний Спас не слід розпочинати нові справи або важливі проєкти.

Яблучний Спас припадає на половину Успенського посту, а це означає, що віряни не можуть дозволити собі порушити харчову аскезу - всі страви обов'язково мають бути пісними. Втім, цей урочистий день випадає на вівторок, а у цей день можна скуштувати трохи риби.

Прикмети на Яблучний Спас

Другий Спас (Яблучний), як і перший - Медовий, і третій - Горіховий, має свої прикмети. Ось деякі з них:

яка погода на Спас - така буде і на Покрову;

день сухий - восени дощів виявиться мало;

багато шпаків на деревах - до морозного січня;

жовте листя на деревах віщує швидке настання осені.

За старих часів наші предки, працюючи в полі, були впевнені, що весь урожай зернових необхідно зібрати саме на Яблучний Спас, інакше перший же дощ все знищить.

Преображення Господнє — це свято світла і радості, яке вказує на перемогу добра над злом. Воно також підкреслює важливість духовного прозріння й очищення. Яблучний Спас — це час подяки за плоди землі та нагадування – все, що ми маємо, є благословенням Божим.

Нагадаємо, 1-го серпня Православна церква України святкувала Перший Спас, або Медовий Спас чи Маковія. А 16-го серпня святкуватиме Горіховий Спас — на наступний день після свята Успіння Богородиці та закінчення Успенського посту. Його ще називають «післясвятом Успіння». На Горіховий Спас у церквах святять горіхи, а на полях завершують жнива. Святковим хлібом з нового врожаю заведено пригощати кожного члена родини, щоб ніхто не хворів.

Минулого року, до переходу на новоюліанський календар Медовий Спас святкували 14 серпня, Яблучний — 19 серпня, а Горіховий — 29 серпня.

Варто зазначити, що перехід на Новоюліанський календар наближає на 13 днів більшість церковних свят, окрім Великодня та тих, що з ним пов’язані, зокрема Трійці.