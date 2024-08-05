Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Воїни світла, Війна

Полеглому пілоту Денису Василюку присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 470

 

Служив пілот у 831-ій бригаді, що дислокується на Полтавщині

Полеглому під час виконання бойового завдання пілоту Денису Василюку президент присвоїв звання Героя України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Орден «Золота Зірка» Президент України Володимир Зеленський вручив дружині загиблого військового з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.

 

Бойовий пілот, гордість країни. З 2014 року Денис Василюк служив у 831 бригаді тактичної авіації. Здійснив 94 вильоти. На жаль, загинув у повітряному бою, — пише Пронін.

Денис Василюк мав звання підполковника, служив на посаді першого заступника командира авіаційної ескадрильї. Військовий був кавалером ордена «За мужність».

Загинув пілот у травні цього року.

Нагадаємо, з нагоди Дня Повітряних Сил 831-ій бригаді тактичної авіації присвоїли почесне найменування «Миргородська».

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: нагородження посмертно Герой України пілот
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх