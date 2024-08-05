Полеглому пілоту Денису Василюку присвоїли звання Героя України

Полеглому під час виконання бойового завдання пілоту Денису Василюку президент присвоїв звання Героя України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Орден «Золота Зірка» Президент України Володимир Зеленський вручив дружині загиблого військового з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.
Денис Василюк мав звання підполковника, служив на посаді першого заступника командира авіаційної ескадрильї. Військовий був кавалером ордена «За мужність».
Загинув пілот у травні цього року.
Нагадаємо, з нагоди Дня Повітряних Сил 831-ій бригаді тактичної авіації присвоїли почесне найменування «Миргородська».
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