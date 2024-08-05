Полеглому пілоту Денису Василюку присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 470

Служив пілот у 831-ій бригаді, що дислокується на Полтавщині

Полеглому під час виконання бойового завдання пілоту Денису Василюку президент присвоїв звання Героя України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Орден «Золота Зірка» Президент України Володимир Зеленський вручив дружині загиблого військового з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.

Бойовий пілот, гордість країни. З 2014 року Денис Василюк служив у 831 бригаді тактичної авіації. Здійснив 94 вильоти. На жаль, загинув у повітряному бою, — пише Пронін.

Денис Василюк мав звання підполковника, служив на посаді першого заступника командира авіаційної ескадрильї. Військовий був кавалером ордена «За мужність».

Загинув пілот у травні цього року.

Нагадаємо, з нагоди Дня Повітряних Сил 831-ій бригаді тактичної авіації присвоїли почесне найменування «Миргородська».