«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий воїн Роман Ліскін

«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий військовий Роман Ліскін. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув боєць під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України 24 липня 2024 року поблизу села Сергіївка на Донеччині. У полеглого воїна лишилися батьки та сестра.
Прощання та поховання Романа Ліскіна відбудеться завтра, 6 серпня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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