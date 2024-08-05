«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий воїн Роман Ліскін

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«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий військовий Роман Ліскін. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув боєць під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України 24 липня 2024 року поблизу села Сергіївка на Донеччині. У полеглого воїна лишилися батьки та сестра.

Прощання та поховання Романа Ліскіна відбудеться завтра, 6 серпня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.