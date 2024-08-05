Військові 214 Окремого спеціального батальйону OPFOR потребують допомоги — на збір є два дні

Волонтери Кременчуччини щоденно працюють, щоб зібрати необхідне для наших захисників.
Цього разу волонтерка Марина Сідаш звертається по допомогу для військових 214 Окремого спеціального батальйону OPFOR.
Хлопці зазначають, що знов маютьл потреби в лопатах, сокирах, цвяхах, чорній плівці. Все це потрібно для укріплення позицій.
Для фінансової допомоги: 5168 7520 0441 4432
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.