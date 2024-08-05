Військові 214 Окремого спеціального батальйону OPFOR потребують допомоги — на збір є два дні

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 273

Волонтери Кременчуччини щоденно працюють, щоб зібрати необхідне для наших захисників.

Цього разу волонтерка Марина Сідаш звертається по допомогу для військових 214 Окремого спеціального батальйону OPFOR.

— Спекотно? Ще й як! Радіємо вітерцеві, тіньочку, кондиціонеру, прохолодному напоєві. Війна нагадала, що щастя — в простих речах. А уявіть, як там нашим хлопцям в окопах? Без вентиляторів, кондиціонерів та можливості сховатися в холодочку? Тому долучайтеся, допомагайте, захисники дуже потребують нашої підтримки, — закликає волонтерка.

Хлопці зазначають, що знов маютьл потреби в лопатах, сокирах, цвяхах, чорній плівці. Все це потрібно для укріплення позицій.

Все маємо зібрати за два-три дні і передати хлопцям, — підкреслює пані Марина.

Для фінансової допомоги: 5168 7520 0441 4432





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