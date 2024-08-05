У Кременчуці не розминулися два легковики — поліція

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Одного з водіїв ушпиталили

Сьогодні, 5 серпня, близько 8.00 на вулиці Київській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автоомбіль «КІА» під кермуванням 64-річного водія та автомобіль «Opel», яким керував 46-річний чоловік. В результаті зіткнення водія автомобіля «КІА» ушпиталили до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження). Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуці внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали п'ятеро людей.