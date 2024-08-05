Завтра кременчужан навчать виготовляти ляльок на шпажках: у краєзнавчому музеї проведуть майстер-клас

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 122

Для участі у заході потрібно попередньо зареєструватися

Завтра, 6 серпня, у Кременчуцьком краєзнавчому музеї кременчужан навчатимуть виготовляти ляльки на шпажках. Про захід інформують працівники музею на своїй фейсбук-сторінці.

Проведе майстер-клас місцева майстриня — учасниця і переможниця Всеукраїнських і міжнародних проєктів і конкурсів, лялькарка Ірина Залюбовська.

Кількість місць на майстер-класі обмежена, тож бажаючим варто попередньо зареєструватися за телефонами 096-243-03-10 або 3-91-05.

Із собою на захід учасникам необхідно взяти ножиці та невеликий набір штучних квітів для декору.

Після майстер-класу кожен матиме виготовлену власноруч ляльку.

Початок заходу о 10.00.