Завтра кременчужан навчать виготовляти ляльок на шпажках: у краєзнавчому музеї проведуть майстер-клас

Завтра, 6 серпня, у Кременчуцьком краєзнавчому музеї кременчужан навчатимуть виготовляти ляльки на шпажках. Про захід інформують працівники музею на своїй фейсбук-сторінці.
Проведе майстер-клас місцева майстриня — учасниця і переможниця Всеукраїнських і міжнародних проєктів і конкурсів, лялькарка Ірина Залюбовська.
Кількість місць на майстер-класі обмежена, тож бажаючим варто попередньо зареєструватися за телефонами 096-243-03-10 або 3-91-05.
Із собою на захід учасникам необхідно взяти ножиці та невеликий набір штучних квітів для декору.
Після майстер-класу кожен матиме виготовлену власноруч ляльку.
Початок заходу о 10.00.
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