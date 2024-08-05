Полтавець програв гроші в казино, проте написав заяву у поліцію, що їх вкрали

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 385

Полтавець програв понад 30 тисяч гривень в онлайн-казино, а потім написав заяву до поліції, що ці гроші у нього вкрали. За неправдиве повідомлення про злочин чоловіку призначили рік умовно. Про це стало відомо із вироку Київського райсуду у Полтаві від 23 липня 2024 року.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік працює в одній із компаній водієм, має двох малолітніх дітей та раніше не був судимим.

На початку травня він перебував у рейсі та поповнив свій рахунок на сайтах онлайн-казино на суму 33 тис. 350 грн. Проте усю цю суму чоловік програв.

Наступного дня він придбав у магазині канцелярський ніж та поблизу вокзалу у Полтаві порізав свою барсетку цим ножем, а потім викинув його у кущі. Після цього чоловік пішов до поліції та написав заяву про те, що йому барсетку порізав невідомий та вкрав звідти 32 тис. 600 грн.

Уже згодом, під час досудового розслідування, водій пішов на угоду із прокурором та зізнався у скоєному. Суд цю угоду затвердив та призначив йому покарання у вигляді 2 років ув'язнення, проте спростив вирок до 1 року умовно.

Барсетку як речовий доказ суд знищив.

Обвинувачений може свій вирок оскаржити у суді впродовж 30 днів з моменту його оголошення.