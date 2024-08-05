Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавець програв гроші в казино, проте написав заяву у поліцію, що їх вкрали

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 385

 

Замість двох років в'язниці чоловік відбувся роком умовно

Полтавець програв понад 30 тисяч гривень в онлайн-казино, а потім написав заяву до поліції, що ці гроші у нього вкрали. За неправдиве повідомлення про злочин чоловіку призначили рік умовно. Про це стало відомо із вироку Київського райсуду у Полтаві від 23 липня 2024 року.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік працює в одній із компаній водієм, має двох малолітніх дітей та раніше не був судимим.

На початку травня він перебував у рейсі та поповнив свій рахунок на сайтах онлайн-казино на суму 33 тис. 350 грн. Проте усю цю суму чоловік програв.

Наступного дня він придбав у магазині канцелярський ніж та поблизу вокзалу у Полтаві порізав свою барсетку цим ножем, а потім викинув його у кущі. Після цього чоловік пішов до поліції та написав заяву про те, що йому барсетку порізав невідомий та вкрав звідти 32 тис. 600 грн.

Уже згодом, під час досудового розслідування, водій пішов на угоду із прокурором та зізнався у скоєному. Суд цю угоду затвердив та призначив йому покарання у вигляді 2 років ув'язнення, проте спростив вирок до 1 року умовно.

Барсетку як речовий доказ суд знищив.

Обвинувачений може свій вирок оскаржити у суді впродовж 30 днів з моменту його оголошення.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: galas.te.ua
Теги: гроші суд казино
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх