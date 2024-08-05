Черкаський гімнаст Ілля Ковтун приніс Україні срібну медаль у вправах на брусах

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 67

Сьогодні Україна отримала ще одну олімпійську медаль. Гімнаст Ілля Ковтун зійшов на п’єдестал зі срібною медаллю Олімпіади в Парижі у вправах на паралельних брусах. Ковтун здобув 15,5 бала, обійти його зміг лише спортсмен з Китаю Цзоу Цзиньюань, який за свою програму отримав 16,2 бала.

Це перша нагорода для України у спортивній гімнастиці та дебютна для 20-річного гімнаста з Черкас. Для України на Олімпійських іграх у спортивній гімнастиці загалом це 13-та медаль та перша за вісім останніх років.

На цей час срібло Іллі Ковтуна стало сьомою медаллю у скарбничці нашої збірної. Станом на ранок Україна посідала 17 місце у медальному заліку Олімпійських ігор-2024 з шістьма нагородами: дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.

Нагадаємо вчора, у дев'ятий день Олімпійських ігор у Парижі, представники національної збірної України змагалися у семи видах спорту. Ярослава Магучих виборола друге «золото» для України, а Ірина Геращенко та Михайло Кохан взяли «бронзу».

Нагадаємо, учора, 4 серпня, на Олімпійських іграх у змаганнях з жіночих стрибків у висоту золоту медаль виборола українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Перше золото Україні 3 серпня принесла команда шаблісток. У фіналі командного турніру Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перемогли суперниць із Південної Кореї.