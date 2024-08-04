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Тріумф українок на Олімпіаді-2024 у стрибках у висоту: Магучіх виграла золото, а Геращенко бронзу

Вчора, 22:44 Переглядів: 159

 

Це друга золота медаль олімпійської збірної України

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі у змаганнях з жіночих стрибків у висоту  відбулися фінальні змагання. Золоту медаль виборола зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка у вирішальному протистоянні обійшла австралійку Ніколу Оліслагерс.

Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон – вони удвох взяли висоту 1,95 метра. Для 29-річної Ірини це перша олімпійська нагорода, а Ярослава виграла другу олімпійську медаль.

22-річна Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу у приміщенні та на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи, а також чемпіонкою Діамантової ліги.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, взявши висоту 2,10 м.

Нагадаємо, перше золото Україні учора принесла команда шаблісток. У суботу ввечері Україна офіційно виборола свою третю медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі завдяки зусиллям фехтувальниць на шаблях у командних змаганнях. У фіналі командного турніру Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перемогли суперниць із Південної Кореї.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Reuters
Теги: Олімпійські ігри стрибки чемпіон золото медаль
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