Тріумф українок на Олімпіаді-2024 у стрибках у висоту: Магучіх виграла золото, а Геращенко бронзу

Вчора, 22:44 Переглядів: 159

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі у змаганнях з жіночих стрибків у висоту відбулися фінальні змагання. Золоту медаль виборола зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка у вирішальному протистоянні обійшла австралійку Ніколу Оліслагерс.

Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон – вони удвох взяли висоту 1,95 метра. Для 29-річної Ірини це перша олімпійська нагорода, а Ярослава виграла другу олімпійську медаль.

22-річна Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу у приміщенні та на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи, а також чемпіонкою Діамантової ліги.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, взявши висоту 2,10 м.

Нагадаємо, перше золото Україні учора принесла команда шаблісток. У суботу ввечері Україна офіційно виборола свою третю медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі завдяки зусиллям фехтувальниць на шаблях у командних змаганнях. У фіналі командного турніру Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перемогли суперниць із Південної Кореї.