Чи враховується допомога на оздоровлення при призначенні субсидії — відповідь ПФУ

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За даними фахівців, до сукупного доходу враховують усі матеріальні надходження, в тому числі й пільги та соціальні виплати

Чи врахують одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії? — запитала читачка.

У пенсійному фонді відповіли, щопід час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

До сукупного доходу включаються: заробітна плата; грошове забезпечення військовослужбовців; пенсія; стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані з-за кордону; дивіденди від цінних паперів; інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Водночас допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і є одноразовою та отримана протягом одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не враховується (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).