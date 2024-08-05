На Полтавщині загинув чоловік під час ремонту трактора — поліція

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5 серпня на одному із підприємств Карлівки трактор зірвався з домкрата та смертельно травмував 37-річного місцевого жителя, який ремонтував транспортний засіб. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Нині вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.