У Піщанській громаді продовжують продовжують ремонтувати дорогу — Пронін

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Дороги також ремонтуватимуть у Глобинській, Горішньоплавнівській та Семенівській громадах

У Піщанській громаді продовжують ремонтувати дорогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Ремонтують ділянку дороги між селами Ядинці та Кіндрівка у громаді.

Також, за словами Проніна, цього тижня тривають ремонти доріг на ділянках:

об’їзд с-ща Шишаки на території Шишацької громади;

Гребінка — Овсюки на території Гребінківської громади;

Ялинці — Кіндрівка на території Піщанської громади;

Сергіївка — Петрівка-Роменська — Комишня на території Сергіївської громади.

До кінця року дороги у Кременчуцькому районі продовжать ремонтувати на територіях Глобинської, Горішньоплавнівської та Семенівської громад.

Загалом з початку року на Полтавщині відремонтували понад 121 тис. м². Роботи співфінансуються з обласного й місцевих бюджетів, — пише Пронін.

Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував, що на Глобинщині уже відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття. На це із бюджету Глобинської громади було виділено 18 млн 520 тис. грн.