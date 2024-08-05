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Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

У Піщанській громаді продовжують продовжують ремонтувати дорогу — Пронін

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 289

 

Дороги також ремонтуватимуть у Глобинській, Горішньоплавнівській та Семенівській громадах  

У Піщанській громаді продовжують ремонтувати дорогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Ремонтують ділянку дороги між селами Ядинці та Кіндрівка у громаді.

Також, за словами Проніна, цього тижня тривають ремонти доріг на ділянках:

  • об’їзд с-ща Шишаки на території Шишацької громади;
  • Гребінка — Овсюки на території Гребінківської громади;
  • Ялинці — Кіндрівка на території Піщанської громади;
  • Сергіївка — Петрівка-Роменська — Комишня на території Сергіївської громади.

До кінця року дороги у Кременчуцькому районі продовжать ремонтувати на територіях Глобинської, Горішньоплавнівської та Семенівської громад.

Загалом з початку року на Полтавщині відремонтували понад 121 тис. м². Роботи співфінансуються з обласного й місцевих бюджетів, — пише Пронін.

Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував, що на Глобинщині уже відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття. На це із бюджету Глобинської громади було виділено 18 млн 520 тис. грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ремонт доріг
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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