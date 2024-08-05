У Піщанській громаді продовжують продовжують ремонтувати дорогу — Пронін

У Піщанській громаді продовжують ремонтувати дорогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Ремонтують ділянку дороги між селами Ядинці та Кіндрівка у громаді.
Також, за словами Проніна, цього тижня тривають ремонти доріг на ділянках:
До кінця року дороги у Кременчуцькому районі продовжать ремонтувати на територіях Глобинської, Горішньоплавнівської та Семенівської громад.
Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував, що на Глобинщині уже відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття. На це із бюджету Глобинської громади було виділено 18 млн 520 тис. грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/