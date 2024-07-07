У Глобинській громаді ремонтують дорогу

У Глобинській громаді триває ремонт дорожнього покриття. Про це інформує очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Робітники ліквідовують вибоїни та просідання, перекладають верхні шари асфальтобетонного покриття. Наразі відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття, доповідає Пронін.
За словами Проніна, наразі в області ремонт доріг триває у 20-ти громадах. Незабором роботи розпочнуться ще у 6-ти. Загалом на Полтавщині уже відновили близько 72 тис. м² дорожнього покриття.
Нагадаємо, депутати Кременчуцької міської ради звертатимуться до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту дороги через Піщане.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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