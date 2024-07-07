У Глобинській громаді ремонтують дорогу

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 253

У Глобинській громаді триває ремонт дорожнього покриття. Про це інформує очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Робітники ліквідовують вибоїни та просідання, перекладають верхні шари асфальтобетонного покриття. Наразі відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття, доповідає Пронін.

Щодня на об’єкті працюють 12-15 робітників і механізаторів. Залучають спецтехніку — асфальтоукладальник, катки, автогрейдер. Уже виконали більшість від запланованих робіт на ділянці. Кошти на ремонт спрямувала громада в межах співпраці з Агентством місцевих доріг області, — стверджує керівник ОВА.

За словами Проніна, наразі в області ремонт доріг триває у 20-ти громадах. Незабором роботи розпочнуться ще у 6-ти. Загалом на Полтавщині уже відновили близько 72 тис. м² дорожнього покриття.

Нагадаємо, депутати Кременчуцької міської ради звертатимуться до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту дороги через Піщане.